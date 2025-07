Jennifer Lopez a ajuns în București! Tot ce trebuie să știi despre concertul din Piața Constituției

Artista americană, în vârstă de 56 de ani, a sosit cu două avioane VIP – un Boeing 737 și un Airbus A319 – pregătită să cucerească publicul român cu un show memorabil în Piața Constituției.

Primul show al artistei în România

Concertul Jennifer Lopez București va avea loc duminică, 27 iulie, în Piața Constituției, în cadrul celei de-a treia ediții „Summer in the City”. Evenimentul face parte din noul turneu mondial „Up All Night Live”. Potrivit organizatorilor, J.Lo a dorit în mod special să cânte în fața Palatului Parlamentului, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume.

Program concert Jennifer Lopez București și accesul publicului

Accesul spectatorilor la concertul Jennifer Lopez București începe la ora 16:00, prin două puncte de intrare pe Bulevardul Libertății, dinspre Izvor și Calea 13 Septembrie. Intrarea pe Bulevardul Unirii nu este permisă. Organizatorii recomandă sosirea din timp pentru a evita aglomerația. Participanții trebuie să prezinte biletul și un act de identitate, iar minorii fără buletin pot aduce copia certificatului de naștere.

Restricții de securitate la concertul Jennifer Lopez București

La concertul Jennifer Lopez București vor fi impuse reguli stricte de securitate. Este interzis accesul cu alimente și băuturi din exterior, umbrele, genți mari, scaune, bannere, drone, echipamente foto/video profesionale, tablete, laptopuri, produse inflamabile și animale de companie.

Ce piese va cânta artista

Jennifer Lopez va interpreta hituri consacrate precum „On the Floor”, „Jenny From the Block” și „Love Don’t Cost a Thing”, dar și melodii noi, inclusiv „Save Me Tonight”, „Regular”, „Birthday”, „Wreckage of You” și „Free”. De asemenea, artista va aduce un emoționant tribut Selenei.

După concertul din București, J.Lo își continuă turneul mondial cu un show în Abu Dhabi, pe Etihad Arena, pe 29 iulie.