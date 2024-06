Jennifer Lopez şi-a anulat turneul din SUA

Potrivit unei declaraţii oficiale, Jennifer Lopez „ia o pauză pentru a fi alături de copiii ei, de familie şi de prietenii apropiaţi”.

Acesta urma să fie primul ei turneu din ultimii cinci ani, în sprijinul primului ei album solo după un deceniu, This Is Me ... Now.

Turneul urma să înceapă pe 26 iunie în Orlando, Florida, şi să se încheie la Houston, pe 31 august.

Lopez a oferit propria declaraţie fanilor pe site-ul şi newsletter-ul său OntheJLo, scriind „Vă rog să ştiţi că nu aş fi făcut asta dacă nu aş fi simţit că este absolut necesar”. Ea a continuat: „Promit că mă voi revanşa faţă de voi şi vom fi din nou împreună. Vă iubesc pe toţi foarte mult. Până data viitoare...”

This Is Me ... Now a fost lansat la începutul acestui an.