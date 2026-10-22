John Legend lansează albumul „Muse”, primul material discografic al său realizat integral împreună cu Pharrell Williams

Artistul a vorbit, într-un interviu acordat Associated Press, despre influența creativă a lui Williams, aprecierea primită din partea rapperului Jay-Z și provocarea de a compune muzica pentru un nou musical de pe Broadway.

Albumul „Muse” cuprinde 16 piese și marchează o schimbare de abordare pentru Legend, cunoscut pentru baladele sale la pian, precum „All of Me” și „Ordinary People”. La sugestia lui Pharrell Williams, cântărețul folosește în anumite melodii un stil vocal mai apropiat de conversație, renunțând parțial la interpretarea vocală puternică asociată cu unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale.

Materialul a fost înregistrat în mare parte în studioul lui Williams amenajat în sediul parizian al casei de modă Louis Vuitton. Ideea proiectului a apărut după participarea lui Legend la piesa „The Birds Don’t Sing”, realizată împreună cu grupul Clipse, colaborare care l-a determinat pe producător să construiască un album în jurul vocii cântărețului.

„Unul dintre lucrurile pe care m-a încurajat să le fac în anumite piese a fost să cânt într-un mod ca și cum aș purta o conversație”, a explicat Legend, potrivit sursei citate.

Artistul a dat drept exemplu piesa „Fireflies”, în care unele versuri sunt interpretate aproape ca un discurs, nu ca o melodie tradițională.

„A fost ideea lui și cred că funcționează foarte bine. Tocmai de aceea lucrezi cu oameni noi: pentru că pot veni cu idei pe care nu le-ai încercat până atunci”, a explicat artistul, referindu-se la colaborarea cu Pharrell Williams.

Pharrell Williamjos, o nouă direcție creativă

Deși cei doi colaborează de peste două decenii, „Muse” este primul album integral realizat împreună. Legend a explicat că, la începutul carierei sale, Kanye West se implica puternic în producția executivă a albumelor sale. În acea perioadă, un proiect complet realizat cu un alt producător nu ar fi fost la fel de firesc.

În prezent, artistul spune că dispune de mai multă libertate în alegerea direcțiilor muzicale, beneficiind de încrederea casei sale de discuri, Republic Records.

„Îmi doresc ca fiecare proiect să fie cel mai bun al meu, fiecare album să fie cel mai bun album al meu. Asta înseamnă să continui să mă autodepășesc, să-mi asum noi provocări și să nu mă bazez pe tot ceea ce am realizat până acum”, a declarat John Legend.

Câștigător al premiilor Emmy, Grammy, Oscar și Tony, artistul a declarat că succesul pieselor sale celebre nu l-a făcut să se simtă limitat creativ. Dimpotrivă, notorietatea i-a oferit încredere în propriile decizii și libertatea de a încerca formule noi.

Jay-Z: „Tu ești vocea noastră”

Legend a vorbit și despre influența hip-hopului asupra carierei sale, după colaborările cu artiști precum Lauryn Hill, Jay-Z, Nipsey Hussle, Rick Ross și Clipse.

„Jay-Z a venit odată la mine și mi-a spus: «Tu ești vocea noastră»”, a povestit cântărețul.

„Cred că mulți fani hip-hop știu că rapperii mă invită să contribui la piesele lor atunci când consideră că pot adăuga ceva special. Îmi place că hip-hopul reprezintă o parte atât de importantă a moștenirii mele artistice și a muzicii pe care am creat-o de-a lungul anilor”, a completat Legend.

John Legend compune muzica pentru un nou musical

Pe lângă lansarea albumului „Muse”, artistul lucrează la prima sa partitură muzicală originală pentru scenă, destinată unei noi adaptări muzicale a filmului „Imitation of Life”, care va avea premiera în decembrie, la The Shed, în New York.

Proiectul abordează teme precum identitatea și urmărește să o plaseze în centrul poveștii pe Delilah, un personaj feminin de culoare.

„Ceea ce ni s-a părut interesant a fost provocarea de a scrie această poveste din perspectiva unor creatori de culoare și de a o pune pe Delilah în centrul narațiunii într-un mod în care nu a mai fost până acum”, a explicat Legend.

Transformarea poveștii într-un musical reprezintă o altă provocare pentru echipă. Artistul a spus că proiectul îi oferă ocazia de a explora o perioadă importantă din istoria muzicii și a culturii americane, cea a Renașterii din Harlem și a erei jazzului.

Întrebat ce îl preocupă mai mult în această etapă a carierei, riscul de a încerca o direcție artistică nouă sau posibilitatea de a nu mai fi surprins de propria muzică, Legend a afirmat că se concentrează pe dorința de a menține un standard ridicat.

„Nu vreau să devin comod. Vreau să continui să-mi impun standarde înalte și să cer același lucru de la tot ceea ce lansez. Refuz să mă bazez doar pe realizările din trecut”, a conchis artistul.