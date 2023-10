Licitaţie de costume şi recuzită la Londra: De la capul robotului C-3PO, la costumele purtate de Leonardo di Caprio în Titanic

Peste 1.800 de articole vor fi vândute de către Propstore, casa de licitaţii de suveniruri de divertisment, în cadrul licitaţiei sale anuale live, care anul acesta se va desfăşura în perioada 9-12 noiembrie.

În fruntea vânzării, pentru care Propstore estimează că se vor obţine peste 12 milioane de lire sterline, se află capul luminos pe care actorul Anthony Daniels l-a purtat pentru a-l interpreta pe C-3PO în "Star Wars: A New Hope", cu o estimare de 500.000 - 1 milion de lire sterline (600.000 - 1,2 milioane de dolari).

Daniels vinde şi alte obiecte de colecţie din "Star Wars".

"Avem şi scenariile sale originale cu adnotările de acolo".

Printre costumele scoase la vânzare se numără o cămaşă, o vestă şi pantaloni pe care DiCaprio le-a purtat în "Titanic" (100.000 - 200.000 de lire sterline), halatul de baie al lui Honey Ryder, aşa cum a fost purtat de Ursula Andress în "Dr. No" (70.000-140.000 de lire sterline) şi costumul de cascador al lui Johnny Depp din "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (50.000-100.000 de lire sterline).

Printre recuzită se numără biciul de taur al lui Harrison Ford din "Indiana Jones and the Temple of Doom" (100.000-200.000 de lire sterline), mănuşa metalică şi schema desenată manual a personajului Freddy Krueger din "Nightmare on Elm Street" (200.000-400.000 de lire sterline) şi adidaşii lui Tom Hanks din "Forrest Gump" (15.000-30.000 de lire sterline).

Alte loturi includ scenariul de filmare al lui Stanley Kubrick, notat de mână, pentru "The Shining" (30.000-60.000 de lire sterline) şi o haină purtată de Marlon Brando în "The Godfather" (25.000-50.000 de lire sterline).

Lane a precizat că loturile provin de la colecţionari, curatori, arhive, studiouri de film şi companii de producţie.

"Cererea este în creştere şi vedem cum lucrurile călătoresc în toată lumea... şi sunt cumpărate de fani pasionaţi şi iubitori ai filmelor, de colecţionari", a spus el. "Dar unele dintre aceste obiecte ajung, de asemenea, în muzee şi arhivele studiourilor".