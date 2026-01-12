Lift panoramic pentru palmierii din Galați. Platforma de observație are înălțimea de 20 de metri

Noua sera cu plante exotice din orașul Galați a fost dotată cu un lift care va urca 20 de metri. Astfel, turiștii vor admira de la mare înălțime palmierii din seră, dar și Dunărea și Munții Dobrogei.

Întreaga seră costă peste trei milioane de euro fiind realizată în cadrul unui proiect al Consiliului județean Galați. Autoritățile locale susțin că la final va fi „cea mai spectaculoasă seră de plante tropicale din țară”.

„Pe șantierul serei tropicale din Grădina Botanică a fost livrat și montat ascensorul care îi va purta pe vizitatori până în cel mai înalt punct de observație din interiorul Palmariului, aflat la 20 de metri înălțime, de unde coroanele palmierilor vor putea fi admirate în toată splendoarea lor. În paralel, a început și amenajarea alveolelor în care vor fi aclimatizate plantele tropicale și se pregătește și structura viitoarei pardoseli din sticlă ce va permite observarea exponatelor în cele mai mici detalii”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Lift și palmieri

Sera de plante exotice se construiește la Grădina Botanică din Galați. Investiția este aproape de final. În interior, vor fi aclimatizați palmieri de aproximativ 20 de metri înălțime, precum și sute de plante exotice. De asemenea, va exista un spațiu pentru expoziții temporare, unde elevii vor desfășura activități didactice.

Sera spectaculoasă are aproximativ 2.500 metri pătrați, iar autoritățile au realizat și două investiții surpriză. Este vorba despre un spațiu care va reproduce o zonă din pădurea tropicală și despre platforma de observație cu lift. Astfel, turiștii vor putea să vadă pădurea de la înălțime. De asemenea, pe geamurile uriașe ale serei, turiștii vor admira Dunărea, Siretul, Munții Dobrogei, dar și spectaculosul pod peste fluviu de la Brăila.

Experții estimează că noua sera va atrage sute de mii de turiști în fiecare an.