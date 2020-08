Netflix are un nou rival. Noutăţile cu care vine platforma Quibi

Dacă stai prost cu timpul ,Quibi este aplicaţia ideală pentru tine.Aplicaţia are trei tipuri de conţinut: filme care pot fi urmărite pe capitole (în segmente de 7 până la 10 minute) ,seriale, conţinut de realitate şi documentare şi doze zilnice de ştiri sau entertainment, create în mod unic pentru smartphone-ul tău.

Serviciul se diferenţiază de ceilalţi competitori prin episoade urcate zilnic pe platformă, spre deosebire de lansările săptămânale şi de maratoanele încurajate de Netflix sau HBO GO. De altfel ,tot conţinutul este nou şi produs în studio, cu o multitudine de vedete, precum Liam Hemsworth,Tom Cruise,James Corden,Ryan Reynolds, Jennifer Lopez, Sophie Turner, Corey Hawkins, Kevin Hart şi The Rock.

Quibi are aproximativ 1,3 milioane de utilizatori activi, o bază minusculă comparativ cu 183 de milioane de utilizatori Netflix, dar are potenţial avand in vedere faptul că a fost lansat într-o perioadă nefavorabilă (în timpul epidemiei de coronavirus) şi este disponibil deocamdată doar în SUA şi Canada.

Atunci când va fi disponibil şi în Europa ,cifrele cu siguranţă vor fi altele. Se simte nevoia de o platformă cu conţinut unic , care să te distreze sau să te pună la curent cu noutaţile, într-un timp scurt şi precis.

Abonamentele sunt de 5 dolari pe lună, cu reclame, şi 8 dolari pe lună, fără reclame, dar luna trecută Quibi a anunţat că prelungeşte perioada de free-trial cu 90 de zile.