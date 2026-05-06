O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală

Un videoclip din regiunea Papua a Indoneziei, a devenit viral pe internet, potrivit NEXTA.

În imagini apar turiști chinezi care sunt atacați de membrii unui trib local în timpul unei excursii în junglă.

Papuașii îmbrăcați în costume tradiționale sunt violenți în comportament și după ce îi înconjoară pe turiști îl răpesc pe unul dintre ei.

Turistul este dus în junglă de bărbați înarmați cu sulițe.

Ulterior, s-a aflat că totul făcea parte dintr-un scenariu. Scena a fost inclusă într-un program de divertisment pentru turiștii străini.