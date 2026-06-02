O specialistă în recrutare dezvăluie singurul lucru despre care ar trebui să minți la interviu

Mulți candidați încearcă să fie complet sinceri la interviurile de angajare, însă o expertă în recrutare susține că există o întrebare la care abordarea clasică nu este întotdeauna cea mai eficientă. Potrivit acesteia, răspunsul oferit atunci când ești întrebat dacă participi și la alte interviuri poate influența modul în care ești perceput de angajator.
Andreea Tobias
02 iun. 2026, 13:04, Știrile zilei
Anna Papalia, autoare și specialistă în tehnici de recrutare, afirmă că una dintre cele mai importante întrebări din timpul unui interviu este dacă un candidat participă și la alte procese de selecție.

Ea consideră că mulți oameni fac greșeala de a lăsa impresia că au o singură opțiune și că depind de acel loc de muncă, scrie Mirror.

Ce răspuns recomandă experta

Potrivit acesteia, candidații ar trebui să transmită că analizează și alte oportunități profesionale. Asta fără a oferi detalii despre companiile implicate.

Specialista susține că această abordare poate transmite încredere. Poate crea impresia că persoana este căutată și apreciată pe piața muncii.

Papalia afirmă că un candidat care pare disperat să obțină un post poate avea mai puțină putere de negociere decât unul care demonstrează că are și alte opțiuni.

Nu toți specialiștii sunt de acord

Sfaturile sale au stârnit numeroase reacții în mediul online. Unii recrutorii au susținut că lipsa entuziasmului față de un post poate reprezenta un semnal de alarmă pentru angajatori.

Alți profesioniști din domeniul resurselor umane au declarat că preferă candidații care își exprimă clar interesul pentru rolul respectiv, atât timp cât dețin competențele și atitudinea necesare.

Ce recomandă experții

Indiferent de strategie, specialiștii în recrutare sunt de acord că sinceritatea, pregătirea și încrederea în propriile abilități rămân elemente esențiale în orice interviu de angajare.

În plus, candidații sunt încurajați să își păstreze opțiunile deschise până la primirea și semnarea unei oferte oficiale.

