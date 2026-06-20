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Regizorul celebrelor seriale de comedie TV „Cheers” și „Friends” a murit la vârsta 85 de ani

James Burrows, regizorul a peste o mie de episoade din comedii de televiziune clasice precum „Cheers”, „Taxi”, „Friends” și „Will and Grace”, a murit vineri. Avea 85 de ani.
Regizorul celebrelor seriale de comedie TV „Cheers” și „Friends” a murit la vârsta 85 de ani
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
20 iun. 2026, 04:04, Știrile zilei
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Familia regizorului a confirmat moartea într-un comunicat pentru revista People, spunând că „a decedat astăzi în pace, înconjurat de familia sa”. Nu au fost furnizate locația sau cauza decesului, potrivit AP.

Regizorul James Burrows și-a petrecut cariera în spatele camerei de filmat specializându-se în comedii de situație. Puțini telespectatori l-au recunoscut sau i-au știut numele, în afară de a-l vedea apărând rapid pe ecran în genericul de început. Dar îi cunoșteau munca.

Burrows și-a început cariera în televiziune relativ târziu, la vârsta de 35 de ani, în 1974, regizând episoade din „The Mary Tyler Moore Show”, „The Bob Newhart Show” și „Laverne & Shirley”.

El a fost co-creatorul serialului „Cheers”, regizând 243 din cele 273 de episoade, precum și toate cele 246 de episoade din „Will and Grace”.

De asemenea, a regizat mai multe episoade din seriale de succes precum „Frasier”, „Friends” și „Mike & Molly”, precum și episoadele pilot ale serialelor „Two and a Half Men” și „The Big Bang Theory”.

„Când regizez un serial de televiziune, încerc să ating punctul ideal în care cel mai bun scenariu se întâlnește cu cea mai bună interpretare și cu cea mai bună chimie dintre interpreți”, a scris Burrows în memoriile sale din 2022.

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