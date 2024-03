Smiley invită oamenii în SmileyVerse, un concert-univers multisenzorial, la Arenele Romane

Denumit anul acesta SmileyVerse, cel mai mare şi impresionant concert din an pentru Smiley, va avea loc, conform tradiţiei din ultimii ani, pe 1 iunie, de data aceasta la Arenele Romane, de la ora 20.00, alături de #ceamaitaretrupadinsudestuleuropei şi de invitaţi-surpriză, şi îşi propune să fie o experienţă unică multisenzorială pentru fiecare spectator în parte. Biletele, puse în vânzare de o săptămână, s-au epuizat deja în proporţie de 30%.

Smiley oferă publicului său odată cu biletul la show care poate fi cumpărat de pe https://bilete.sublime.ro/bilete-smiley-arenele-romane-smileyverse-95888/

şi accesul în SmileyVerse, o dimensiune complet nouă creată după chipul şi asemănarea visurilor lui, dar şi ale celor care-l ascultă, un univers în care emoţiile oferite de muzică, dans şi show se împletesc cu revelaţiile aduse de tehnologie şi lumea digitală.

„Va fi ceva spectaculos şi extrem de interesant de la concept până la show-ul complet de pe scenă. Universul meu transformat în show va deschide universul interior al fiecărui om care va fi alături de mine acolo, într-o energie unică pe care abia aştept să o simţim. Anul acesta concertul meu este SmileyVerse pentru că fix asta simţim cu toţii pe parcursul unui concert complet, că ne teleportăm într-un univers pe care îl deschidem fiecare suflet prezent în parte, îl cântăm, îl trăim, în dansăm şi îl descifrăm noi toţi, cei care suntem acolo. O dimensiune a binelui, a muzicii, a emoţiilor şi a descătuşării de tot ce simţim.”, povesteşte artistul Smiley metafora pe care se construieşte concertul de anul acesta.

Piese nou lansate, dar şi legendare, colaborări muzicale imprevizibile, momente artistice mult aşteptate, dar şi altele surprinzătoare, inserţii tehnologice impresionante, interacţiune cu fiecare om din sală la cele mai profunde niveluri, totul desfăşurat şi trăit live, pe scena şi în sala Arenelor Romane ca într-un univers irepetabil.

„Aşadar, am intrat în perioada aceea supremă din an, când pregătim concertul pe care îl aşteptăm din iunie în iunie. Întotdeauna am spus că pentru mine întâlnirea cu publicul la concertul acesta reprezintă o trăire maximă, o plimbare de la muzică, râs, plâns, bucurie, energie, dans, trecut, viitor, reîntâlnirea cu cei mai dragi colegi de scenă, cu toţi ai mei apropiaţi, conectarea cu publicul care-mi ascultă muzica şi care-mi oferă atat de mult pe parcursul acelor ore.”, subliniază artistul care va dezvălui în perioada următoare, pe canalele sale, puţin câte puţin, câte ceva despre „planetele” spectaculoase care vor orbita în SmileyVerse.