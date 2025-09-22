Studentă în agonie după ce stomatologul nu a tratat o carie. Abcesul aproape a provocat septicemie

Katelyn De Blick, pe atunci în vârstă de 16 ani, s-a prezentat la cabinetul Mydentist din Keighley în vara lui 2021 pentru un dinte fisurat. În loc să trateze cariile subiacente, medicii stomatologi au curăţat şi acoperit dinţii cu material de etanşare, fără a aborda problema de fond.

Câteva săptămâni mai târziu, tânăra s-a întors cu „dureri severe şi umflarea maxilarului”.

Deşi a fost diagnosticată cu un posibil abces infectat şi i-au fost prescrise antibiotice, starea ei s-a deteriorat rapid.

„Nu puteam să ridic capul, nu puteam să mă ridic. De fiecare dată când mă mişcam, simţeam că nu pot respira”, a descris Katelyn pentru PA Real Life. Umflătura s-a extins până la gât, făcând respiraţia dificilă.

La spitalul Airedale General Hospital, medicii au anunţat că dintele trebuia extras imediat. La Bradford Royal Infirmary, chirurgii au descoperit că abcesul era pe punctul să se spargă şi să provoace septicemie – o infecţie care putea fi fatală.

Katelyn a fost operată sub anestezie generală, rămânând cu o rană deschisă timp de săptămâni şi o cicatrice permanentă.

„Întreaga experienţă a fost traumatizantă”, a declarat ea, adăugând că acum are „teamă profundă de stomatologi”.

Investigaţiile au revelat că cariile nu fuseseră diagnosticate şi tratate timp de ani de zile.

Cazul s-a încheiat cu o despăgubire de 26.000 de lire sterline.