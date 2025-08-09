Trupele Vama și Paraziții anunță anularea concertelor de la UNTOLD. Care este reacția organizatorilor festivalului

Două trupe programate să cânte la festivalul UNTOLD din Cluj-Napoca au anunțat că nu vor mai urca pe scenă la ediția cu numărul zece. Organizatorii au făcut un anunț oficial în care confirmă o neînțelegere cu trupa Vama, iar în cazul trupei Paraziții spun că este vorba despre anularea mai multor concerte.

„Exact așa cum menționează trupa Vama, avem peste șapte ani de colaborare foarte bună, în care nu avem ce să ne reproșăm. Și la această ediție, totul era pregătit și îi așteptam cu mare drag la UNTOLD, însă o diferență de viziune apărută în ultimul moment a dus la această decizie a trupei”, au declarat organizatorii UNTOLD.

Ei au mai declarat că împărtășesc aceleași valori cu membrii trupei, dar în acest caz nu s-a ajuns la un un acord, de ambele părți.

„Știm că avem aceleași valori, dar, uneori, oameni fiind, se întâmplă să nu reușim, în ciuda dialogului, să ne punem de acord. Suntem sigur că principiile comune care ne-au adus împreună de atâtea ori, ne vor aduce împreună și pe viitor”.

Referitor la Paraziții, organizatorii spun că au primit aceeași informare ca publicul, privind anularea tuturor concertelor programate în perioada următoare.

„În privința trupei Paraziții, am primit și noi aceeași informare pe care ați văzut-o și dumneavoastră în spațiul online, prin care trupa își anulează toate concertele din perioada care urmează. Nu avem alte detalii, cert este că nu este ceva ce a depins de noi ca organizatori, colaborăm bine cu trupa de foarte mulți ani și eram pregătiți să îi primim și la ediția aniversară”, au anunțat aceștia.

Organizatorii UNTOLD au declarat că așteaptă o nouă colaborare cu ce două trupe în anul care urmează.

„Atât pe cei de la Vama, cât și pe cei de la Paraziții îi așteptăm edițiile următoare”.

UNTOLD X, ediția cu numărul zece a celui mai mare festival de muzică din România, se desfășoară în Cluj-Napoca, în perioada 7 – 10 august 2025, pe Cluj Arena.