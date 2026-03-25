Un bărbat care a călătorit timp de șase ani a ajuns la o concluzie neașteptată privind locul preferat

Un bărbat care a călătorit în lume timp de șase ani susține că un „oraș de coastă din Marea Britanie” este cel mai bun loc, potrivit Express. Nate McFall este un creator de conținut despre turism și a ajuns la concluzia neașteptată după ce a văzut numeroase locuri celebre din Europa, Asia, Australia și Oceania.

El a ales ca loc favorit Tynemouth, un oraș cu climă destul de rece din nordul Angliei. Alegerea este cu atât mai surprinzătoare cu cât în ultima perioadă călătorul a vizitat zone cu plaje însorite și cu peisaje superbe din Noua Zeelandă, Australia și Asia de Sud-Est

Nate McFall a povestit pe Instagram de ce a ales Tynemouth. În primul rând pentru că se simte acasă și pentru că i-a oferit experiențe unice precum surful în apa rece a Mării Nordului.

„Am petrecut șase ani călătorind prin lume și totuși, cumva, acesta este în prim plan în ceea ce privește locurile mele preferate în care am fost vreodată. De fapt, aici am încercat surfingul pentru prima dată, acum aproximativ opt ani. Era frig, chiar frig, dar ceva s-a schimbat în mine în ziua aceea, pentru că dacă puteam face surf în Marea Nordului, care era înghețată, ce altceva era posibil?”, a relatat el.

Principalele atracții din Tynemouth

Nate McFall a descris principalele atracții din Tynemouth.

„Acesta este Tynemouth. Un oraș mic de coastă, dar plin de viață. Oriunde te uiți, oamenii se bucură de acest loc care se întinde de-a lungul malului mării, oamenii înoată în mare și fac surf”, a transmis călătorul.

De asemenea, el a vorbit despre abundența de cafenele din oraș și despre piața animată în care în weekenduri, se comercializează „mâncare delicioasă și bibelouri lucrate manual”.

McFall a mai afirmat că Tynemouth găzduiește „cea mai bună prăvălie cu cartofi prăjiți din Anglia” în care se găsesc și chiftele de pește. Concluzia călătorului este că pentru a avea un loc preferat nu este întotdeauna nevoie de palmieri și soare.