A vândut tot, a mers 2.000 km cu autobuzul pentru o femeie, dar la destinație a aflat că ea nu există, fusese creată de inteligența artificială

Cu fotografiile ei în mână, Edimar Rocha Martins a colindat străzile din Belo Horizonte întrebând trecătorii dacă o cunosc pe femeia din poze. Nimeni nu o recunoștea, relatează NDTV.

Bărbatul, zidar din Imperatriz, în statul Maranhão din nord-estul Braziliei, urmărea din 2020 un cont de pe rețelele sociale numit „Jéssica Oliveira” sau „Jéssica Fazendeira” („Jéssica fermiera”). Contul avea peste 300.000 de urmăritori. În videoclipuri, o femeie care spunea că e divorțată își arăta viața idilică la o fermă și căuta un partener care să se mute cu ea. Le promitea bărbaților o casă și sprijin financiar.

Apaixonado por uma Mulher gerada por IA; Edimar Rocha Martins, de 49 anos, deixou a cidade de Imperatriz, no Maranhão, e viajou mais de 2 mil quilômetros até Belo Horizonte. Ao chegar em Minas Gerais descobriu que a tal mulher não existe no mundo real. A IA apenas enviava respostas automáticas que interagia com suas postagens. — Josias Lima 🟨🟩🟦 (@PrJopelim203) October 13, 2026

Singurătatea de după moartea mamei

Martins trecea printr-o perioadă de singurătate după moartea mamei sale și a crezut că femeia îl putea ajuta să înceapă o viață nouă. A povestit că își scriau mesaje private, dar nu a primit niciodată o adresă.

Pe 9 octombrie și-a vândut lucrurile ca să plătească drumul și a plecat cu autobuzul spre Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais. A ajuns duminică, 11 octombrie. Fără să găsească pe nimeni, a cerut ajutorul unui post de radio local, Rádio Itatiaia. Acolo a aflat că imaginile și vocea femeii erau generate de inteligența artificială.

„Mă face să mă simt trist și descurajat”, a spus el.

Creatorul contului: „Scopul era să vând”

Persoana din spatele contului a recunoscut că personajul era creat cu AI și a negat orice contact direct cu bărbatul. „Sunt făcută cu inteligența artificială. Scopul era să atrag interacțiuni pentru vânzări”, a declarat „Jéssica” într-un mesaj publicat după ce cazul a devenit cunoscut. Contul promova produsele unei platforme de vânzări online, iar ulterior a dispărut de pe rețea.

Autoritățile braziliene au precizat că simpla creare a unor personaje virtuale nu este infracțiune, dar folosirea inteligenței artificiale pentru a obține foloase prin înșelăciune poate fi.

Al treilea caz în câteva luni

Rămas fără bani, Martins a fost ajutat de serviciile sociale ale primăriei din Belo Horizonte, care i-au dat mâncare, acces la duș și un bilet de autobuz spre casă. A plecat marți, 13 octombrie, și a ajuns acasă joi. După acest caz, primăria a publicat un avertisment despre riscurile conținutului creat sau manipulat cu AI.

Potrivit Rádio Itatiaia, alți doi bărbați veniseră în ultimele luni la Belo Horizonte după ce crezuseră în personaje virtuale care le promiteau o relație sau un loc de muncă.

Depois de ganhar repercussão nacional ao viajar mais de 2 mil quilômetros para encontrar uma mulher que não existia na vida real, o pedreiro Edimar Rocha, de 49 anos, voltou a Imperatriz nesta quinta-feira (15). De volta ao Maranhão, ele publicou um vídeo nas redes sociais em tom de brincadeira sobre a situação que viveu. A história começou na sexta-feira (9), quando Edimar deixou Imperatriz rumo a Belo Horizonte (MG) para conhecer pessoalmente uma mulher com quem acreditava manter um relacionamento pela internet. Ao chegar ao destino, descobriu que o perfil era, na verdade, de uma personagem criada por inteligência artificial. Conhecida como Jéssica Oliveira ou Jéssica Fazendeira, a personagem foi desenvolvida em 2025 com o objetivo de atrair audiência nas redes sociais e divulgar produtos como afiliada em plataformas de comércio eletrônico. O responsável pela criação do perfil nega ter conversado diretamente com Edimar Rocha Martins. Mesmo assim, o pedreiro acreditava que encontraria pessoalmente a mulher com quem vinha mantendo contato virtual, o que o levou a fazer a longa viagem até Minas Gerais. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e transformou a experiência do maranhense em assunto de alcance nacional. Agora, de volta à cidade, Edimar passou a tratar o episódio com bom humor em suas publicações. 📸 Reprodução 📝 Redação 📲 Leia mais no #iMaranhense: https://t.co/w2uhmLxqTz — iMaranhense (@iMaranhense) October 16, 2026

Martins nu renunță. Stă acum la o rudă și spune că vrea să se întoarcă în același oraș. „N-am găsit-o pe ea, dar voi găsi alta, și va fi în același loc unde am fost”, a spus el.