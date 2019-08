Actorul Ewan McGregor, din nou Obi-Wan Kenobi din Războiul Stelelor într-un serial, după 20 de ani

Ewan McGregor ar putea relua rolul lui Obi-Wan Kenobi, din Războiul Stelelor, într-un serial realizat pentru Disney+, actorul revenind la personajul interpretat pentru prima dată cu două decenii în urmă în ”The Phantom Menace/ Ameninţarea fantomei”, arată The Guardian.

Ewan McGregor s-a arătat de mai multe ori dornic să interpreteze din nou rolul lui Obi-Wan Kenobi, pe care l-a interpretat pentru prima dată în 1999. Dorinţa sa se va împlini în seria dedicată de Disney aventurilor cunoscutului maestru Jedi.

Iniţial, studioul avea intenţia să realizeze un singur film, dar proiectul a evoluat înspre un serial gândit pentru viitoarea platformă online a companiei.

Detaliile privind serialul dedicat lui Obi-Wan Kenobi din ”Star Wars” nu au fost date publicităţii. McGregor a preluat personajul de la alt actor britanic celebru, Alec Guinness şi l-a jucat în trei filme din seria ”Star Wars/ Războiul stelelor”, ”The Phantom Menace/ Ameninţarea fantomei” (1999), ”Attack of the Clones/ Atacul clonelor” (2002) şi ”Revenge of the Sith/ Răzbunarea Lorzilor Sith” (2005). Actorul şi-a împrumutat vocea pentru personaj şi în ”Star Wars: The Force Awakens/ Star Wars: Trezirea Forţei ” (2015).

Ewan McGregor, care a devenit celebru cu roluri precum cel din "Trainspotting - Din viaţă scapă cine poate", a mai jucat în thrillerul erotic "Deception", dar şi în "Omul care se holba la capre", alături de George Clooney. A fost nominalizat la premiile Globul de Aur pentru rolul din "Moulin Rouge", pentru care a primit un premiu al Academiei de Film Europene (EFA). Un alt premiu EFA i-a fost acordat pentru rolul din filmul "Marioneta/ Ghost Writer", de Roman Polanski.

