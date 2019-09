Actorul Robert De Niro, despre jurnalul tatălui său: A fost trist să citesc

Actorul Robert De Niro a vorbit despre jurnalul tatălui său, care stă la baza unui volum programat să apară în luna octombrie: ”A fost trist să citesc. Avea demonii lui... Mi-a părut rău”, a spus vedeta precizând că nu a citit decât fragmente, arată Daily Mail.

Mai multe fragmente din jurnalul lăsat de tatăl actorului apar în volumul ”Robert De Niro, Sr: Paintings, Drawings and Writings: 1942-1993”. Fragmentele deja date publicităţii surprind frământările lui Robert De Niro Sr. în legătură cu sănătatea sa mintală şi vinovăţia în legătură cu homosexualitatea.

Actorul a spus că este ”neliniştit şi nu poate să se confrunte cu demonii tatălui său”.

De Niro Sr. a fost un pictor prolific şi un copil minune. Mai multe detalii legate de viaţa artistului au fost păstrate într-o serie de jurnale care acoperă deceniul 1963-1973.

Actorul avea deja douăzeci de ani în acel moment, iar tatăl său nota frământările intime, problemele financiare şi mentale, şi eforturile depuse pentru a fi recunoscut ca pictor dar şi modul în care îşi percepea homosexualitatea.

Actorul este cel care a permis criticilor de artă să folosească jurnalul, dar a recunoscut că nu a fost în stare să citească decât fragmente din însemnările tatălui său. ”Le voi citi în întregime atunci când voi simţi că a sosit momentul. Deocamdată acesta este modul în care pot să tratez această situaţie”, a spus vedeta.

De Niro Sr. îşi discuta şi orientarea sexuală în însemnări notând la un moment dat ”dacă Dumnezeu nu vrea să fiu homosexual (lucru în legătură cu care mă simt atât de vinovat), o să-mi găsească o femeie care să mă iubească şi pe care să o iubesc. Dar chiar nu vreau să îmi fie vindecată homosexualitatea”. Pictorul scria şi că se roagă ”până când voi fi vindecat de suferinţă mentală şi emoţională”.

Actorul a declarat că nu a ştiut prin ce trece tatăl său. Abia la maturitate a aflat de la mama sa: ”Nu aveam habar... Mama mi-a spus mai târziu, când eram deja un tânăr, a venit vorba. Şi am înţeles”, a spus De Niro.

De Niro Sr. scria despre frământările sale intime: ”Sunt copleşit de frică.... de neplăcerile provocate de propriile mele gânduri, sentimente, senzaţii şi impulsuri”.

Născut în Syracuse, New York, De Niro Sr. a crescut într-o familie cu origini irlandeze şi italiene. A fost considerat un copil-minune, talentul său artistic fiind descoperit foarte devreme. A început să studieze arta la vârsta de 11 ani, în 1933. A avut prima expoziţie personală la 23 de ani. A fost una dintre figurile importante ale scenei artistice din New York în anii ´40 şi ´50. Cariera fiului său, actorul Robert De Niro, a debutat în anii ´70. În jurnal, De Niro Sr. vorbeşte despre ofertele primite de fiul său şi sune ”copilaşul meu s-a făcut mare. S-a bronzat artificial pentru un rol nou într-un film şi arată mult mai bine decât la întoarcerea din Italia, acum două săptămâni. Am vrut să-l mângâi pe păr şi să-l pup, dar nu prea cred că i-ar plăcea”. De Niro Sr. a murit în 1993. Volumul ”Robert De Niro, Sr: Paintings, Drawings and Writings: 1942-1993” va fi publicat de editura Rizzoli.

