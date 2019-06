Actriţa americană Charlize Theron, premiată de Cinemateca Americană, pentru contribuţia semnificativă la dezvoltarea artei filmului

Actriţa americană Charlize Theron va primi premiul Cinematecii Americane, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în domeniul cinematografiei, într-o gală care va fi organizată la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, Los Angeles, pe 8 noiembrie, potrivit contactmusic.com.

Din 1986, Cinemateca Americană onorează anual un actor, regizor, producător de film aflat în plin avânt în carieră, "care are o contribuţie semnificativă la dezvoltarea artei filmului".

Printre actorii care au primit premiul Cinematecii Americane în trecut se numără regretatul Robin Williams, Tom Cruise, Nicole Kidman, Nicolas Cage, Julia Roberts, Samuel L. Jackson, Matt Damon, Robert Downey Jr., Matthew McConaughey şi Reese Witherspoon, ca şi producătorul Jerry Bruckheimer şi regizorii Steven Spielberg, Ron Howard, Martin Scorsese, Rob Reiner şi Sir Ridley Scott.

Anul trecut, premiul Cinematecii Americane i-a revenit actorului Bradley Cooper, iar, în 2017, actriţei Amy Adams.

În vârstă de 43 de ani, Charlize Theron este câştigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din filmul "Monstrul" (2004) şi mai are în palmares roluri precum cele din "Cu capul în nori" (2004), "Eu, Peter Sellers" (2004), "Aeon Flux" (2005) şi "Hancock" (2009). Actriţa a jucat, alături de Viggo Mortensen, în "The Road", o dramă SF regizată de John Hillcoat, şi a mai putut fi văzută pe marile ecrane în comedia romantică "Tânăra adultă/ Young Adult" (2011). În 2012, acesta a putut fi văzută în două pelicule cu mare succes de casă - "Snow White & the Huntsman/ Albă ca Zăpada şi războinicul vânător" şi "Prometheus". De asemenea, actriţa a jucat în 2014 în "A Million Ways to Die in the West", iar, în 2015, în "Dark Places" şi "Mad Max: Fury Road", care a câştigat şase premii Oscar.

