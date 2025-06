Nu aduce omul ce aduce robotul! În timp ce echipa de fotbal a Chinei a fost eliminată din calificările pentru Cupa Mondială, echipele de fotbal alcătuite din roboți umanoizi fac show după show

În timp ce echipa masculină de fotbal a Chinei nu a mai stârnit entuziasm în ultimii ani, echipele de roboți umanoizi au câștigat fani la Beijing – mai degrabă datorită tehnologiei AI implicate decât abilităților sportive demonstrate, scrie AP.

Patru echipe de roboți umanoizi s-au înfruntat, în capitala Chinei, într-un meci de fotbal 3 la 3 complet autonom, alimentat exclusiv de inteligență artificială, eveniment prezentat ca o premieră în China și o avanpremieră a viitoarelor Jocuri Mondiale ale Roboților Umanoizi, care vor avea loc la Beijing.

Potrivit organizatorilor, un aspect-cheie al meciului a fost faptul că toți roboții au funcționat complet autonom, folosind strategii bazate pe AI, fără nicio intervenție sau supraveghere umană.

What you are seeing now at the World Robot Soccer Competition is Booster T1 – Tsinghua Vulcan leads 4:0 🦾🤖🦿⚽️

This humanoid robot can kick, dribble, plan, make decisions, cooperate and shoot completely autonomously. pic.twitter.com/FKn4BkzgiA

— CyberRobo (@CyberRobooo) June 29, 2025