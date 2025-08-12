Filipine dă vina pe China pentru coliziunea unor nave în Marea Chinei de Sud

Confruntarea din apropierea bancului de nisip Scarborough a fost cea mai recentă reapariție a impasului teritorial de lungă durată în apele disputate, un punct de criză de mult timp în Asia.

Statele Unite, un aliat de lungă durată al Filipinelor prin tratat, au condamnat marți „ultima acțiune imprudentă a Chinei îndreptată împotriva unei nave filipineze”.

Garda de coastă chineză a dat vina luni pe navele filipineze pentru confruntare și a declarat că a fost forțată să expulzeze navele după ce acestea au pătruns în „teritoriul inerent al Chinei”, în ciuda avertismentelor. Nu a menționat coliziunea sau posibilele victime.

O înregistrare video făcută publică de garda de coastă filipineză arată o navă a marinei chineze, izbindu-se de prova unei nave a gărzii de coastă chineze, în timp ce ambele încearcă să blocheze și să forțeze o navă de patrulare filipineză, să se îndepărteze de Scarborough. Nava gărzii de coastă chineze poate fi văzută folosindu-și tunul cu apă.