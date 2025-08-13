China vs. UE. Chinezii au sancţionat două bănci lituaniene ca răspuns la sancţiunile europenilor

China a impus sancţiuni pentru două bănci lituaniene, în ceea ce a numit a fi represalii pentru Uniunea Europeană, potrivit AP. UAB Urbo Bankas şi Mano Bankas AB din Lituania au interdicţie de a coopera cu persoane sau instituţii din China, potrivit unui comunicat de miercuri al Ministerului Comerţului.

Uniunea Europeană a adoptat în iulie o nouă rundă de sancţiuni împotriva persoanelor şi companiilor care sprijină Rusia în războiul său cu Ucraina. Printre acestea sunt mai multe companii chineze.

„UE, ignorând poziţia solemnă a Chinei, a insistat să adauge două instituţii financiare chineze pe lista sa de sancţiuni pentru presupusa implicare în relaţia cu Rusia şi a implementat oficial sancţiunile pe 9 august”, se arată în declaraţie.

În comunicat se mai spune că această mişcare „dăunează grav drepturilor şi intereselor legitime ale companiilor chineze şi are un impact negativ serios asupra relaţiilor economice şi comerciale China-UE şi asupra cooperării financiare”.