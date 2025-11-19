Un chinez care și-a criogenat soția își asumă o nouă relație și declanșează un scandal online. Este criogenia o iluzie?

În tot acest timp, corpul fostei sale soții, Zhan Wenlian, se află de șapte ani conservat în azot lichid, în cadrul Institutului de Cercetări în Științele Vieții Shandong Yinfeng.

Zhan Wenlian a murit în 2017, la vârsta de 49 de ani, din cauza unui cancer pulmonar. În semn de devotament, Gui Junmin a decis să îi conserve corpul printr-un proces de criogenie considerat încă o pseudoștiință de majoritatea experților. La momentul respectiv, femeia a devenit prima persoană criogenată oficial în China, relatează BBC.

Dezvăluiri despre o relație „utilitară” și reacția internetului

Controversa a pornit după ce Gui Junmin a recunoscut că din 2020 are o nouă parteneră, Wang Chunxia. El a explicat că după un atac sever de gută, care l-a imobilizat două zile, a înțeles că nu își poate continua viața în singurătate. Cu toate acestea, a descris noua relație drept una „utilitară”, afirmând că femeia nu i-ar fi „intrat în inimă”.

Declarațiile au împărțit internetul chinez. O parte dintre utilizatori l-au susținut, spunând că este firesc să își continue viața după pierderea soției, în timp ce alții l-au acuzat de egoism și de lipsă de respect față de memoria partenerei pe care a ales să o criogeneze. Unele comentarii au arătat că „oamenii nu pot fi păstrați la infinit între două lumi”.

Ce presupune criogenia și cât de realistă este reanimarea

Procesul de criogenie presupune răcirea corpului la temperaturi extrem de scăzute și infuzarea cu crioprotectori pentru a preveni formarea cristalelor de gheață. Trupul este apoi conservat în azot lichid la aproximativ -190 °C.

Deși susținătorii speră că tehnologiile viitorului vor permite reanimarea acestor persoane, până în prezent nicio ființă umană nu a fost readusă la viață după crioconservare. Cu toate acestea, peste 500 de persoane au trecut prin procedură la nivel mondial, majoritatea în SUA, iar domeniul rămâne extrem de controversat în comunitatea științifică.