China trimite un robot-antilopă să salveze o specie rară din Tibet

În parteneriat cu compania Deep Robotics, guvernul chinez a pus în aplicare un proiect inedit: o antilopă robotizată, dotată cu inteligență artificială, a fost infiltrată într-o turmă reală pentru a ajuta la protejarea antilopelor tibetane, specie aflată în pericol.

„Este imposibil să o deosebești de o antilopă adevărată – are aceeași blană, aceeași mărime și comportament similar”, au declarat reprezentanții proiectului, citați de Le Figaro.

Inteligența artificială, gardian al faunei sălbatice

Robotul, echipat cu senzori și cu un sistem avansat de recunoaștere a imaginilor, poate analiza traseele de migrație, obiceiurile alimentare și dezvoltarea puilor fără să deranjeze animalele. Se deplasează liber pe o rază de 2 kilometri, traversând pante abrupte, terenuri stâncoase și zone umede.

„Datele culese sunt extrem de valoroase și ne ajută să luăm măsuri concrete pentru a proteja această specie”, au explicat specialiștii.

Pe lângă rolul său de cercetare, robotul funcționează ca sistem de avertizare timpurie. Dacă turma se apropie de o șosea, posturile de protecție din zonă primesc alerte pentru a preveni accidentele. Proiectul face parte dintr-o rețea tehnologică mai amplă, care include posturi mobile de observație și are ca obiectiv reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică.