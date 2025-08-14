China trimite un robot-antilopă să salveze o specie rară din Tibet

În parteneriat cu compania Deep Robotics, guvernul chinez a pus în aplicare un proiect inedit: o antilopă robotizată, dotată cu inteligență artificială, a fost infiltrată într-o turmă reală pentru a ajuta la protejarea antilopelor tibetane, specie aflată în pericol.
„Este imposibil să o deosebești de o antilopă adevărată – are aceeași blană, aceeași mărime și comportament similar”, au declarat reprezentanții proiectului, citați de Le Figaro.
Robotul, echipat cu senzori și cu un sistem avansat de recunoaștere a imaginilor, poate analiza traseele de migrație, obiceiurile alimentare și dezvoltarea puilor fără să deranjeze animalele. Se deplasează liber pe o rază de 2 kilometri, traversând pante abrupte, terenuri stâncoase și zone umede.
„Datele culese sunt extrem de valoroase și ne ajută să luăm măsuri concrete pentru a proteja această specie”, au explicat specialiștii.
Pe lângă rolul său de cercetare, robotul funcționează ca sistem de avertizare timpurie. Dacă turma se apropie de o șosea, posturile de protecție din zonă primesc alerte pentru a preveni accidentele. Proiectul face parte dintr-o rețea tehnologică mai amplă, care include posturi mobile de observație și are ca obiectiv reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică.