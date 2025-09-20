Un robot programat să se comporte ca o fetiță de 7 ani luptă împotriva fricii în spitale

La cinci ani de la lansarea în SUA, a devenit o prezență familiară în 30 de unități medicale din California, Massachusetts, New York și Indiana.

„Asistentele medicale și personalul medical sunt foarte suprasolicitați, se află sub o presiune mare și, din păcate, de multe ori nu au capacitatea de a se implica și de a stabili o legătură cu pacienții”, a spus Karen Khachikyan, CEO al Expper Technologies, compania care a dezvoltat robotul. „Robin îi ajută să se descurce mai ușor în această privință”.

Pe măsură ce inteligența artificială devine din ce în ce mai prezentă în viața de zi cu zi, ea și-a găsit locul și în domeniul medical, oferind servicii care variază de la luarea de notițe în timpul examinărilor până la asistență medicală electronică. În timp ce unii o laudă pentru eficiența pe care o aduce, alții sunt îngrijorați de impactul ei asupra îngrijirii pacienților, potrivit ABC.

Robin este autonom în proporție de aproximativ 30%, în timp ce o echipă de operatori care lucrează de la distanță controlează restul sub supravegherea atentă a personalului clinic. Khachikyan a spus că, cu fiecare interacțiune, ei sunt capabili să colecteze mai multe date – respectând în același timp Legea privind portabilitatea și responsabilitatea asigurărilor de sănătate (HIPAA) – și să se apropie de momentul în care robotul va putea funcționa independent.

Robin ajută pacienții

Samantha da Silva, logoped la spital, a spus că pacienții se înveselesc când Robin intră în camera lor și nu numai că le amintește numele, ci și muzica preferată.

„Ea aduce bucurie tuturor”, a spus da Silva. „Ea merge pe holuri, tuturor le place să discute cu ea, să o salute”.

Robin oglindește emoțiile persoanei cu care vorbește, a explicat Khachikyan. Dacă pacientul râde, atunci și robotul râde, dar dacă îi împărtășește ceva dificil, fața sa reflectă tristețe și empatie.

În azilurile de bătrâni, Robin joacă jocuri de memorie cu persoanele care suferă de demență, le ajută să facă exerciții de respirație în zilele dificile și le oferă o formă de companie care seamănă cu cea dintre un nepot și un bunic.

Khachikyan și-a amintit un moment de anul trecut, într-o instituție din Los Angeles, când o femeie a avut un atac de panică și a cerut în mod special robotul. Robin i-a pus melodii ale muzicianului ei preferat și videoclipuri cu animalul ei preferat până când s-a calmat.

Robotul urmează să fie dezvoltat și mai mult

Însă, având în vedere că Asociația Colegiilor Medicale Americane prevede că Statele Unite se vor confrunta cu un deficit de până la 86.000 de medici în următorii 11 ani, viziunea lui Khachikyan pentru Robin depășește cu mult acest tip de asistență.

El a declarat că se lucrează la dezvoltarea robotului pentru a putea măsura semnele vitale ale pacienților, a verifica starea lor de sănătate și a trimite apoi aceste informații echipei medicale. Planurile pe termen lung includ proiectarea lui Robin pentru a ajuta pacienții vârstnici să se îmbrace și să meargă la toaletă.

„Obiectivul nostru este să proiectăm următoarea evoluție a lui Robin, astfel încât acesta să preia din ce în ce mai multe responsabilități și să devină o parte și mai esențială a furnizării de îngrijiri medicale”, a spus Khachikyan.

El a clarificat că nu este vorba despre înlocuirea personalului medical, ci despre completarea lacunelor din forța de muncă.

La UMass, robotul face parte din echipa de sprijin pentru pacienți. Când Luca a avut nevoie de o perfuzie după ce nu mai primise una de ceva timp, Micaela Cotas, specialistă certificată în viața copiilor, a venit cu robotul și i-a arătat perfuzia și ce urma să se întâmple, iar apoi Robin i-a arătat un desen animat în care i se punea perfuzia.

„Ajută să arate că Robin a trecut și el prin acele proceduri, la fel ca un coleg”, a spus Cotas.

Dezvoltatorii l-au testat în diverse industrii

Robin a fost dezvoltat de Khachikyan în timp ce își făcea doctoratul. El a spus că a crescut într-o familie monoparentală în Armenia și s-a simțit singur, așa că, ani mai târziu, a vrut să construiască un tip de robot care să poată fi prietenul unei persoane.

Dezvoltatorii l-au testat în diverse industrii, înainte ca un investitor să sugereze că spitalele pediatrice ar fi o alegere potrivită, având în vedere stresul și singurătatea pe care le resimt adesea copiii.

„A fost un moment de revelație”, a spus el. „Am decis să încercăm”.

Au avut succes cu introducerea lui într-un spital pediatric din Armenia și, până în 2020, au lansat un program pilot la Spitalul de Copii Mattel al UCLA.

De când a fost creat Robin, personalitatea și caracterul său s-au schimbat semnificativ pe baza răspunsurilor persoanelor cu care interacționează.

Khachikyan a dat exemplul răspunsului lui Robin la întrebarea: „Care este animalul tău preferat?”. Inițial, au încercat să-l facă pe robot să răspundă „câine”. Au încercat și „pisică”. Dar când au încercat „găină”, copiii au izbucnit în râs. Așa că au rămas la această variantă.

„Am creat personalitatea lui Robin luând în considerare opiniile utilizatorilor”, a spus el. „De aceea spunem adesea că Robin a fost proiectat de utilizatori”.