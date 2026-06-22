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Are 194 de ani și încă scrie istorie. Țestoasa Jonathan este cel mai bătrân animal terestru din lume

Jonathan, o țestoasă uriașă din Seychelles, în vârstă de aproximativ 194 de ani, a primit titlul de „Guinness World Records ICON”, după ce organizația i-a recunoscut statutul de cea mai bătrână vietate terestră în viață.
Are 194 de ani și încă scrie istorie. Țestoasa Jonathan este cel mai bătrân animal terestru din lume
Sursa foto: captură video Facebook/Guiness World Records
Oana Antipa
22 iun. 2026, 10:41, Life-Inedit
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Animalul trăiește pe insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic și deține deja mai multe recorduri mondiale.

Un record care traversează aproape două secole

Potrivit Guinness World Records, Jonathan s-ar fi născut în jurul anului 1832. La aproximativ 194 de ani, el este cea mai bătrână vietate terestră aflată în viață.

În același timp, Jonathan este și cea mai vârstnică țestoasă cunoscută din lume.

Specia din care face parte, țestoasa uriașă din Seychelles, are o speranță medie de viață de aproximativ 150 de ani.

Mai bătrân decât Turnul Eiffel și epoca victoriană

Guinness subliniază că Jonathan a trăit înaintea unor momente importante din istoria modernă. Țestoasa este mai veche decât epoca victoriană din Marea Britanie.

De asemenea, este mai bătrână decât Turnul Eiffel din Paris și Tower Bridge din Londra. Animalul locuiește în prezent pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Distincție specială din partea Guinness World Records

Organizația Guinness World Records i-a acordat titlul de ICON, o distincție rezervată unor recorduri considerate excepționale la nivel mondial.

Veterinarul Jonathan, Joe Hollins, care îl îngrijește pe insula Sfânta Elena, spune că longevitatea țestoasei este remarcabilă.

„Este extraordinar să te gândești că acest uriaș blând a supraviețuit tuturor celorlalte viețuitoare terestre și întregii rase umane din vremea în care s-a născut”, a declarat acesta.

Jonathan depășește cu mult longevitatea speciei

Țestoasele uriașe din Seychelles și Galápagos sunt recunoscute pentru viața lor foarte lungă. Speranța medie de viață a unei țestoase uriașe din Seychelles este de aproximativ 150 de ani. Alte exemplare celebre au depășit vârsta de 170 de ani. Jonathan le-a întrecut însă pe toate, fiind considerat cea mai bătrână țestoasă și cel mai bătrân animal terestru în viață cunoscut.

Un alt exemplar celebru este Harriet, o țestoasă din Galápagos despre care se crede că s-a născut în jurul anului 1830 și care a murit în 2006, la aproximativ 175-176 de ani. De asemenea, Esmeralda, o țestoasă uriașă din Aldabra, este estimată la peste 170 de ani și se numără printre cele mai bătrâne exemplare aflate în viață. Niciuna dintre acestea nu se apropie însă de vârsta estimată a lui Jonathan.

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