ASCULTĂ SMART RADIO | Un membru al formaţiei A-ha critică dur un film distribuit de Donald Trump: „Chiar şi porcii orbi pot găsi trufe"

Magne Furuholmen, membru al formaţiei norvegiene A-ha, a ironizat apariţia unui clip pentru promovarea candidaturii la alegerile prezidenţiale a lui Donald Trump, ce împrumută caracteristici din videoclipul hitului său „Take on Me", anunţă Smart Radio, ce păstrează un loc pentru grup în playlist.

"Compui o piesă în tinereţe şi nu o faci pentru un grup specific, ci pentru toată lumea. Ulterior, apar lucruri precum acestea. Noi nu voiam ca muzica noastră să facă parte dintr-o campanie şi am fi preferat să nu se întâmple asta", a declarat Magne Furuholmen pentru revista Rolling Stone.

Videoclipul pentru melodia "Take on Me" a fost realizat în anul 1985, de britanicul Steve Barron, care a folosit o tehnică specială. Videoclipul a devenit emblematic, transgresând timpul şi fiind popular şi la trei decenii de la lansare.

Stilul specific a fost recunoscut de fanii formaţiei, luni, atunci când preşedintele american Donald Trump a distribuit pe reţeaua de micro-blogging Twitter un film de promovare ce a devenit viral.

Magne Furuholmen, în vârstă de 56 de ani, a fost întrebat ce părere are despre acest clip şi a afirmat că "şi porcii orbi pot găsi trufe".

