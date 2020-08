Avertisment privind Soarele. Ne întoarcem la Mica Epocă de Gheaţă din secolul al XVIII-lea, sau ne salvează încălzirea globală?

Soarele se îndreaptă către un minimum al puterii sale, spun astronomii, lucru care s-a putut observa ultima dată în perioada 1650-1715, perioadă cunoscută ca fiind Mica Epocă de Gheaţă a Emisferei de Nord.

În acea perioadă s-au înregistrat temperaturi mult mai scăzute din cauza scăderii radiaţiei solare.

Blogul NASA Global Change notează însă, conform CNN, că acest lucru nu ar duce automat la un îngheţ al planetei din cauza încălzirii globale, schimbările climatice din ultimul timp urmând să contracareze efectele minimului solar.

Efectele Minimului Solar vor include afectarea comunicaţiilor GPS din cauza afectării câmpului magnetic dar şi a călătoriilor în spaţiu ale astronauţilor.

„Încălzirea cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea umană a combustibililor fosili este de şase ori mai mare decât răcirea posibilă de zeci de ani dintr-un Grand Solar Minim prelungit”, au scris cei de la NASA.

”Deoarece mai mulţi factori decât variaţiile producţiei solare modifică temperaturile globale pe Pământ, cel mai dominant dintre cei de acum este încălzirea provenită de la om din emisii de gaze de seră", a concluzionat raportul.

The Sun goes through regular cycles of high & low activity. This cycle affects the frequency of space weather events, but it doesn't have a major effect on Earth's climate — even an extended minimum wouldn't have a significant effect on global temperature. https://t.co/t2Fw58ZBVt