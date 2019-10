Banksy deschide un magazin în Londra: Obiectele sale de artă pot fi achiziţionate pentru sume care încep de la 12 dolari | FOTO, VIDEO

Magazinul va fi amplasat în localitatea Croydon din sudul Londrei şi va putea fi "cel mai bine văzut noaptea", potrivit lui Banksy.

Printre obiectele care vor fi vândute se află şi vesta purtată de muzicianul Stormzy proiectată de artist şi un covor din blană în forma tigrului Tony, o mascotă pentru cereale.

Banksy a declarat că deschide magazinul din cauza unor dispute legale pe care le-a avut cu o companie ce comercializează felicitări.

"O companie de felicitări contestă marca pe care o deţin privind propria creaţie. Încearcă să păstreze drepturile asupra numelui meu, astfel încât să îşi poată vinde produsele false Banksy în mod legal", a declarat, marţi, artistul într-un comunicat, publicat pe reţeaua de socializare online Instagram.

Potrivit The Guardian, Mark Stephens, un avocat care se ocupă cu astfel de speţe şi fondatorul Design and Artists Copyright Society, a numit cazul "un veritabil litigiu ludic" şi l-a îndemnat pe Banksy să facă demersurile legale: "Banksy se află într-o poziţie dificilă. Nu produce propria marcă, iar legea este clară: dacă titularul mărcii nu o foloseşte, atunci aceasta poate fi transferată altcuiva care o va întrebuinţa".

