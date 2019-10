Blake Lively şi Ryan Reynolds au devenit părinţi pentru a treia oară. Cuplul mai are două fete

Blake Lively şi Ryan Reynolds au devenit părinţi pentru a treia oară, actriţa dând naştere copilului în secret, în urmă cu două luni, potrivit contactmusic.com.

Actriţa în vârstă de 32 de ani şi actorul în vârstă de 42 de ani nu au oferit niciun fel de detalii despre bebeluş, iar informaţia a fost făcută publică de Us Weekly, citând surse apropiate cuplului.

Actriţa americană Blake Lively s-a căsătorit cu actorul canadian Ryan Reynolds în septembrie 2012. Cei doi s-au cunoscut în 2011, pe platoul de filmare pentru lungmetrajul "Green Lantern 3D: Protectorul Universului". Cuplul mai are două fiice, James, născută în decembrie 2014, şi Inez, născută în septembrie 2016.

Blake Lively a devenit cunoscută cu rolul Serena van der Woodsen din serialul pentru adolescenţi "Gossip Girl" şi s-a remarcat apoi în mai multe filme pentru marele ecran, precum "Patru prietene şi o pereche de blugi/ The Sisterhood of the Traveling Pants", "Vieţile secrete ale Pippei Lee/ The Private Lives of Pippa Lee", "Oraşul/ The Town", "Green Lantern 3D: Protectorul Universului/ Green Lantern" şi "Brutele/ Savages".

Actorul de film şi televiziune canadian Ryan Reynolds a devenit cunoscut pentru rolul din serialul "Two Guys and a Girl", dar şi pentru relaţiile sale cu femei celebre: înainte de căsătoria cu actriţa Blake Lively, el a fost căsătorit cu Scarlett Johansson, de care a divorţat în 2010. Actorul canadian a putut fi văzut în 2012 în thrillerul SF "Green Lantern 3D: Protectorul Universului". A mai jucat în filme precum "Dacă aş fi...tu", "Vrei să te însori cu mine?", "Aşii din mânecă", "Deadpool", "Pokémon Detectiv Pikachu/ Pokémon Detective Pikachu".

