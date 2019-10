Canabisul, noul ingredient folosit într-un restaurant din Statele Unite. Locaţia a devenit o atracţie în regiune

Canabisul este noul ingredient utilizat în mod legal, începând de marţi, într-un restaurant din Hollywood, Statele Unite ale Americii, iar locul a devenit unul dintre cele mai mari puncte de interes din regiune, potrivit Forbes.

Ferma de canabis organic din California Lowell Herb Co este licenţiată să cultive şi să producă alimente care conţin această plantă.

În anul 2018, în California a fost permis consumul canabisului în spaţii private, în scop recreaţional.

Deşi fumatul canabisului în spaţii publice este încă ilegal, regiunea West Hollywood a obţinut, printr-o ordonanţă din anul 2017, posibilitatea de a acorda licenţe afacerilor privind utilizarea plantei pentru consum.

Astfel, restaurantul a fost primul care a obţinut licenţa dintre aproximativ 300 de candidaţi. Pe lângă această afacere, alte opt vor mai fi licenţiate să comercializeze produse cu canabis în viitorul apropiat.

„Un loc public pentru consumul de canabis a fost un pas firesc pentru Lowell Herb Co. Pentru noi, acest lucru reprezintă sfârşitul prohibiţiei canabisului în California. Acest restaurant reprezintă un moment istoric în lupta privind normalizarea consumului plantei în ţară. Vrem să ne asigurăm că facem lucrurile corect şi că oferim un exemplu bun în industrie. Ne simţim onoraţi că am deschis acest drum", a declarat directorul general al companiei Lowell Herb Co, David Elias, pentru Forbes.

Proiectul a costat aproximativ 3 milioane de dolari şi a devenit unul dintre cele mai mari puncte de interes din regiune.

Compania a anunţat că printre investitori s-au aflat vedete precum Miley Cyrus, Chris Rock, Mark Ronson şi Sarah Silverman.

Spaţiul mai cuprinde o sală de mese, un spaţiu unde se comercializează cafea şi băuturi ce conţin canabis şi un loc destinat nefumătorilor.

Locurile în restaurant pot fi rezervate cu 30 de zile în avans. Cei cu o vârstă sub 21 de ani nu pot consuma canabis în acest restaurant.

Companiile de canabis listate public au raportat vânzări puternice de când Canada a legalizat, în octombrie anul trecut, consumul de marijuana, iar câteva state americane au votat pentru aprobarea utilizării acesteia în scopuri recreaţionale şi medicale.

Constellation Brands, proprietara berii Corona, deţine peste 35% din Canopy Growth, o companie canadiană de canabis care intenţionează să cumpăre Cannabis Acreage Holdings, din Statele Unite. Constellation a dezvăluit, de asemenea, joi, că ar putea să-şi majoreze participaţia la Canopy la 50%.

Altria, proprietara Marlboro, a investit 1,8 miliarde de dolari în producătorul de canabis Cronos Group. Iar producătorul de marijuana Tilray lucrează la o băutură cu canabis, împreună cu proprietarul Budweiser AB InBev.

Multe dintre acţiunile acestora au crescut deja în acest an. Acţiunile companiei Cronos au crescut cu aproape 60% până în prezent, în timp ce Canopy a câştigat 70%.

