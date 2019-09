Cântăreaţa Ellie Goulding s-a căsătorit! La ceremonia impozantă au fost invitaţi Katy Perry, Orlando Bloom, dar şi Sienna Miller | FOTO, VIDEO

Cântăreaţa britanică Ellie Goulding s-a căsătorit cu logodnicul ei, comerciantul de artă Caspar Jopling, sâmbătă, iar la ceremonia impozantă au participat, printre alţii, Katy Perry şi logodnicul acesteia, actorul Orlando Bloom, precum şi actriţa Sienna Miller, potrivit apnews.com.

În vârstă de 32 de ani, compozitoarea şi cântăreaţa Ellie Goulding s-a căsătorit sâmbătă, în Yorkshire, Marea Britanie.

Watch as Ellie Goulding arrives beautifully at her wedding! 💍😻 pic.twitter.com/glGWgPkXuY — Music News Facts (@musicnews_facts) August 31, 2019

Ellie Goulding a purtat o rochie marca Chloe de culoare albă, cu mâneci lungi, personalizată, şi a fost adusă la biserică într-un automobil albastru Volkswagen, ornat cu flori, care s-a asortat cu voalul pe care aceasta îl purta.

Ellie Goulding and Caspar Jopling for their wedding. 💍👰 pic.twitter.com/xcoPoHL7gc — Music News Facts (@musicnews_facts) August 31, 2019

Printre celebrităţile prezente la ceremonie s-au numărat ducesa de York, Sarah Ferguson, alături de cele două fiice ale sale, prinţesele Eugenie şi Beatrice.

Goulding şi Jopling, în vârstă de 27 de ani, s-au logodit în luna august 2018.

20 to 30 years from now, those aesthetic accounts on twitter will be like “young Katy Perry with Orlando Bloom attending Ellie Goulding’s wedding” and theres me sobbing whilst listening to Teenage Dream which will be regarded as a classic by the time 😩 pic.twitter.com/5h2MHOckWp — ً (@yungp3rry) August 31, 2019

Ellie Goulding este o cântăreaţă, cantautoare şi multi-instrumentistă. Şi-a lansat albumul de debut, intitulat "Lights", în 2010, debutând pe primul loc în topurile britanice. Goulding a avut numeroase colaborări muzicale cu artişti de renume, precum Calvin Harris, Major Lazer, The Weeknd şi Tinie Tempah, şi a asigurat o parte din coloana sonoră a filmului "50 de umbre ale lui Grey/ 50 Shades of Grey", cu piesa "Love me like you do". Melodia are peste un miliard de vizualizări pe YouTube şi i-a adus cântăreţei prima nominalizare la premiile Grammy. În 2014, Goulding a primit premiul pentru cea mai bună artistă britanică la gala BRIT Awards.

