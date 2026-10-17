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ChatGPT, al treilea într-o relație. Cum poate inteligența artificială să amplifice certurile de cuplu

Inteligența artificială ajunge să joace un rol neașteptat în relațiile de cuplu, unde sfaturile oferite de chatboturile AI pot deveni argumente în disputele dintre parteneri. Psihoterapeuții avertizează că folosirea acestora poate amplifica tensiunile, în loc să ajute la rezolvarea conflictelor.
ChatGPT, al treilea într-o relație. Cum poate inteligența artificială să amplifice certurile de cuplu
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
17 oct. 2026, 13:36, Life-Inedit
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Potrivit unui articol publicat de The Independent, tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială pentru sfaturi despre relațiile personale.

O cercetare comandată de Mental Health UK arată că peste o treime dintre persoane folosesc chatboturile AI ca pe un fel de terapeut, în timp ce o analiză a Oxford Internet Institute indică faptul că 38% dintre utilizatorii obișnuiți ai modelelor lingvistice au încredere în acestea pentru sfaturi despre relațiile personale.

Un verdict AI poate îndepărta și mai mult cuplul

Specialiștii atrag atenția că un chatbot poate valida perspectiva celui care îi prezintă o problemă, fără să cunoască și punctul de vedere al celuilalt partener. În aceste condiții, răspunsul oferit de ChatGPT poate fi folosit ca o confirmare că unul dintre parteneri are dreptate, ceea ce riscă să accentueze neînțelegerile.

„Este o concepție greșită comună că certurile se rezolvă prin desemnarea unui câștigător”, spune Steven Buchwald, medic la Manhattan Mental Health Counseling. „Indiferent de motivul certurilor, este esențial ca un cuplu să înțeleagă ce a trăit fiecare persoană și interpretarea sa asupra evenimentelor. Un verdict pronunțat de IA poate oferi o senzație de satisfacție, dar îndepărtează cuplul și mai mult de reconciliere”, adaugă specialistul.

Detalii intime, în discuție cu AI

Un alt risc apare atunci când oamenii introduc în conversațiile cu chatboturile mesaje private sau detalii intime despre parteneri, fără acordul acestora. Astfel, încercarea de a găsi o soluție cu ajutorul inteligenței artificiale poate ridica și probleme legate de confidențialitate.

Specialiștii avertizează că citarea unui chatbot bazat pe IA în fața partenerului în mijlocul unei neînțelegeri este, de asemenea, o modalitate sigură de a-l îndepărta și de a provoca tensiune.

Deși chatboturile pot oferi sugestii pentru gestionarea unor situații dificile, acestea nu cunosc întreaga dinamică a unei relații și nu pot înlocui comunicarea directă dintre parteneri sau sprijinul unui specialist.

„În cele din urmă, faptul că cineva poartă o discuție pe care ar putea-o avea cu partenerul său creează distanță”, spune Elinor Harvey, psihoterapeută.

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