Concertele lunii septembrie în Bucureşti: De la Enescu la Coolio şi Evanescence

Cel mai important eveniment muzical al lunii septembrie în Bucureşti este Festivalul Enescu, aflat la a XXIV-a ediţie şi la care vin peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii. Lista concertelor este completată de Evanescence, dar şi de festivaluri diverse, cu rock şi muzică retro.

Ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, Festivalul Internaţional George Enescu se va desfăşura în perioada 31 august - 22 septembrie. În sălile de concerte din Bucureşti, vor urca pe scenă peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalităţi, şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri.

Ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida şi nouă orchestre de talie mondială. Festivalul Internaţional George Enescu îşi aşteaptă publicul la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Mică a Palatului, la sala George Enescu de la Universitatea Naţională de Muzică şi Teatrul Excelsior la concerte şi recitaluri grupate în jurul a şase mari secţiuni: "Mari orchestre ale lumii", "Concertele de la miezul nopţii", "Recitaluri şi concerte camerale", "Muzica secolului XXI", "Mozart Week in Residence" şi "Forumul Internaţional al Compozitorilor". De asemenea, vor avea loc concerte şi evenimente în Piaţa Festivalului, conferinţe, lansări de discuri şi de carte, spectacole extraordinare.

Trupa rock americană Evanescence revine în România, pentru a susţine un concert în aer liber, la Arenele Romane din Bucureşti, pe 15 septembrie. Evanescence, una dintre cele mai iubite şi apreciate trupe rock americane, se află din nou într-o formulă magică în care vocea celebrei cântăreţe Amy Lee înnobilează piesele care au consacrat formaţia. Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare în întreaga lume, muzica trupei Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări şi premii internaţionale, printre care două Grammy primite în anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life".

De asemenea, evenimentul We Love Retro, care a avut o primă ediţie anul trecut, revine la complexul Romexpo din Bucureşti, având ca invitaţi artişti precum Coolio, Nana, Rednex, No Mercy, East 17, E-rotic şi Dj Quicksilver.

Totodată, trupa rock ucraineană Stoned Jesus va susţine un concert în clubul Quantic din Bucureşti pe 28 septembrie. Evenimentul face parte din turneul prin care trupa sărbătoreşte zece ani de carieră.

Lista concertelor lunii septembrie în Bucureşti:

1 septembrie

La Coka Nostra - Quantic Club (20.00)

4 septembrie

K-Pop - Sala Polivalentă (19.00)

6 septembrie

Funk Rock Hotel - complexul Romexpo (00.00)

HeyDay Festival - Parcul Izvor (6 - 8 septembrie, 10.00)

Something For The Core 2019 - clubul Fabrica (6 - 7 septembrie, 18.00)

Funking With The 90s - Quantic Club (22.00)

7 septembrie

Appletone Party - Lacul Străuleşti (14.00)

We Love Retro - complexul Romexpo (21.00)

Taraf de Caliu - True Club (23.00)

9 septembrie

Teodora Enache - From Classic To Jazz - Teatrul Naţional Bucureşti (19.30)

12 septembrie

Omul cu Şobolani - J'ai Bistrot (20.00)

Mircea Baniciu - Hard Rock Cafe (21.30)

Zdob şi Zdub - Berăria H (21.30)

13 septembrie

Bon Jovi Tribute - Hard Rock Cafe (22.30)

Damian Drăghici & Brothers - Berăria H (23.45)

14 septembrie

Kempes - Quantic Club (19.00)

15 septembrie

Evanescence - Arenele Romane (20.00)

18 septembrie

Irina Rimes - Hard Rock Cafe (21.30)

19 septembrie

E.M.I.L. - Expirat (18.00)

We Singing Colors - Quantic Club (19.00)

Mark Stam - Hard Rock Cafe (21.30)

20 septembrie

Mogoşoaia Soundcheck Festival - Palatul Mogoşoaia (20 septembrie - 22 septembrie)

Compact B - concert aniversar 40 de ani - Arenele Romane (20 septembrie - 21 septembrie)

The Rumjacks - Quantic Club (19.00)

Timpuri Noi - Hard Rock Cafe (22.30)

25 septembrie

Carla's Dreams - Hard Rock Cafe (21.30)

26 septembrie

Cargo - Quantic Club (19.00)

Jacob Lee - Expirat (19.00)

Delia - Hard Rock Cafe (21.30)

28 septembrie

Stoned Jesus - Quantic Club (19.00)

Deliric X Silent Strike - Arenele Romane (20.00)

30 septembrie

Charlie Siem - Ateneul Român (19.00)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.