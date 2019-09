Convorbiri cu Brad Pitt în spaţiu: Despre ce a discutat celebrul actor cu un astronaut de pe Staţia Spaţială Internaţională | VIDEO

Actorul a avut, luni, de la sediul din Washington al NASA, o conversaţie de 20 de minute foarte amuzantă cu astronautul american Nick Hague, despre detalii insolite privind viaţa de zi cu zi pe avanpostul spaţial.

Urmăriţi conversaţia dintre actorul Brad Pitt şi astronautul Nick Hague AICI.

"Calozităţile de pe tălpi au dispărut, pentru că nu mai păşesc pe acestea", a explicat Nick Hague. "Dar am calozităţi deasupra degetelor mari de la picioare, pentru că mă agăţ constant de diverse lucruri cu acestea", a mai spus astronautul.

"Este unul dintre numeroasele lucruri ciudate la care nu ne gândim pe Pământ", a spus Hague.

"Este incredibil", a răspuns Brad Pitt.

Actor Brad Pitt interviews NASA astronaut Nick Hague in space pic.twitter.com/Z9lo21Hqgw

Discuţia cu Hague, difuzată de NASA TV, a făcut parte din turneul de promovare pentru filmul "Ad Astra", în care Brad Pitt interpretează un astronaut aflat într-o misiune spaţială plină de riscuri.

Check out the latest trailer for Ad Astra, a sci-fi mystery film starring Brad Pitt. pic.twitter.com/e9AjrK7cwP