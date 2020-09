“David” al lui Michelangelo, statuia cu cele mai multe copii din istorie, împlineşte 516 ani

După trei ani de muncă neîntreruptă, Michelangelo Buonarotti a arătat publicului statuia lui David la 8 septembrie 1504. Sculptura este simbolul Renaşterii şi al Florenţei.

Dacă la început florentinii au primit opera cu pietre pentru că fusese comisionată de guvernul republican, astăzi este cea mai reprodusă sculptură din istoria artei. SUA deţine cele mai multe imitaţii.

Un american din Hancock Park şi-a instalat în grădină 23 de copii ale statuii lui David. Din cauza restricţiilor sanitare, va mai trece timp până va vedea originalul de la Florenţa.

Iulia Olaru, ghid turistic şi manager îţi arată cum David aniversează 516 ani, cu puţin turişti. Atenţie, când ajungi la Florenţa vei întâlni două copii ale statui, însă originalul David este în Galeria Academiei.

„Se vede mai întâi copia lui David în faţa Palatului după care, cine vrea, opţional, se fac aceste tururi în interior. Trebuie organizate separat dar totul e posibil, cu plăcere”, a spus Iulia Olaru, manager turistic la Florenţa.

"Genius is eternal patience."



On this day in 1504, Michelangelo's David was unveiled in Florence's Piazza della Signoria.



Perfection, made with genius, skill, passion and patience. Have you seen it?



