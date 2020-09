Descoperire istorică. Cel mai vechi templu mayaş. Arheolog: „E mai mare decât Marea Piramidă egipteană din Giza”

Noua tehnică de teledetecţie numită „lidar” poate produce modele detaliate ale oricărui teren, dezvăluind secrete ascunse de obicei de vegetaţie.

„Este atât de mare încât pare să facă parte din peisajul natural”, spune Takeshi Inomata, profesor de antropologie la Universitatea din Arizona şi autorul principal al unei lucrări despre descoperire, publicată recent în revista Nature.

Numit Aguada Fénix, acest site mayaş din Tabasco, Mexic, a fost construit între anii 1.000 î.Hr. şi 800 î.Hr. Uriaşa platformă se ridică la 10-15 metri deasupra zonei înconjurătoare. Prof. Inomata spune că volumul structurii, de 3,8 milioane de metri cubi, este mai mare decât cel al Marii Piramide din Giza, Egipt (cu un volum de 2,6 milioane de metri cubi).

Platforma ar fi fost folosită pentru ritualuri, iar echipa de cercetători a mai găsit topoare de jad şi alte obiecte preţioase sacre în zona respectivă.



Civilizaţia Maya a înflorit în Mexic şi America Centrală din anii 2000 î.Hr. până în vremea conchistadorilor spanioli din secolul al XVI-lea. Cultura acestora a rămas faimoasă în lume, în special pentru piramidele înalte, în trepte, precum Chichen Itza.

The oldest monumental construction ever found in the Maya area and the largest in southern Mexico. Aguada Fénix appears to have had a central role in this dynamic process of social & cultural innovation between 1100 - 800 BChttps://t.co/XzBYPcwjeE pic.twitter.com/TipO6Mcm52