Descoperiri neașteptate într-o latrină nefolosită încă din epoca medievală: miros urât și un caiet misterios

Arheologii au excavat cinci latrine medievale din Germania care erau sigilate și etanșe, potrivit Live Science. Acestea se află în orașul Paderborn, din nordul țării. Descoperirea a fost făcută în timpul construcției unei clădiri noi, potrivit unei declarații a Asociației Regionale Westfalia-Lippe (LWL).

„Chiar și după atâtea secole ținute în pământ, latrinele descoperite încă aveau un miros destul de neplăcut”, a declarat Susanne Bretzel, conservatoare la LWL, în comunicat.

De asemenea, în interior au fost făcute descoperiri neașteptate. Este vorba despre un caiet vechi de 800 de ani și de resturi de hârtie igienică din mătase.

Caietul cu 10 pagini se afla într-o geantă de piele, iar cercetătorii cred că, probabil, a fost scăpat de proprietarul său. În interior, scrierea este în limba latină, dar transcrierea este îngreunată de scrisul dezordonat și de posibile greșeli de ortografie.

Decorațiunea în relief cu flori de crin de pe geanta de piele sugerează că bunurile au aparținut unui membru de elită al societății. Arheologii cred că ar putea fi vorba despre un negustor bogat. În latrină au mai fost descoperite resturi de hârtie igienică din mătase, un cuțit și bucăți de gresie bine conservate deoarece latrina a fost etanșă.

Cercetările vor continua pentru a se afla cine a fost proprietarul caietului și ce însemnări a făcut el.