Discursul cu care Irina Rimes a închis gura contestatarilor săi la Ziua Brâncuşi 2020: Nu sunt avizată în artă, dar o simt

Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) a oferit, miercuri, acces gratuit vizitatorilor şi a organizat tururi ghidate în sala Brâncuşi din Galeria Naţională, unde se găsesc cele mai multe dintre operele lui Brâncuşi, păstrate în România.

„Începând cu lucrarea Cap de copil, prezentată la Salonul Oficial de la Paris din 1906, şi terminând cu Prometeu, lucrările lui Brâncuşi de la Muzeul Naţional de Artă al României ilustrează traseul stilistic al sculptorului până la momentul abandonării detaliului inutil în favoarea formelor. Colecţia include, de asemenea, două machete (Scaun din piatră şi Pilonul Porţii Sărutului) pentru singurul ansamblu monumental realizat de artist, cel de la Târgu Jiu şi o rară operă grafică, un schematic şi elegant Nud feminin”, au anunţat organizatorii.

Seria discursurilor a fost deschisă de cântăreaţa Irina Rimes, numită ambasador onorofic al Zilei Brâncuşi 2020.

„Arta este oglinda în care fiecare vede ceea ce gândeşte”, a citat Rimes din Constantin Brâncuşi în debutul discursului susţinut la Muzeul Naţional de Artă al României.

„Am înţeles de ce arta nu cunoaşte graniţe. Nu îndrăznesc şi nu îmi permit niciodată să analizez opera lui Constantin Brâncuşi pentru că nu sunt avizată în artă, nu sunt vreun doctor docent, nu am studii în artă vizuală, dar îmi permit să o simt, îmi permit să mă bucur de sentimentele pe care mi le provoacă. V-aţi dori să vorbesc în termeni academici sau să vorbesc despre modernismul sau despre valenţele stilistice ale lui Brâncuşi?! Dacă aş putea să fac asta nu aş face-o. De ce? Pentru că mie îmi place să trec totul prin prisma imaginaţiei mele. Pentru că imaginaţia mea se exprimă simplu şi sincer şi pentru că aşa mă exprim eu. De aici poate că mă inspir uneori atunci când îmi scriu muzica”, a spus artista.

Rimes a explicat şi în ce termeni se raportează la Brâncuşi: „Permiteţi-mi să spun ceva ce poate este prea curajos dar mi-am permis şi îmi doresc, totuşi, şi îmi place mai mult să am interpretarea mea. De ce? Pentru că este a mea, pentru că este rodul imaginaţiei mele, pentru că aşa este stimulată creativitatea. Mă uit la Coloana infinitului, de fapt îmi imaginez că sunt acolo, chiar dedesubtul ei şi îmi lipesc bărbia de fierul rece şi mă uit în sus şi văd o scară, o scară ce urcă pe cer şi îmi imaginez cu mintea mea că această scară este arta, arta care îl ridică pe om la cer, arta care îl înobilează pe om, este manifestarea care îl face om nemuritor. Pentru că viaţa omului este scurtă, omul îşi trăieşte veacul şi moare. Dar arta rămâne. Mă uit la coloană, la mărgelele coloanei ca şi cum m-aş uita la o zare de sub grinda casei străbunicilor mei. Mă uit şi mi se face dor. Mă uit la coloană ca un copil care vede o excrescenţă uriaşă a pământului, mă uit şi mă înfior. Mă uit la Coloană şi mi se face dor să cânt. Iertaţi-mă, am emoţii mari”.

În încheierea celor şapte minute în care voci din public o aclamau, Irina Rimes a trecut de la citate la propriile cuvinte şi şi-a transmis mesajul.

„Eu aş putea să învăţ o viaţă despre Brâncuşi şi, la rândul meu, să îndemn tinerii din generaţia mea şi din generaţiile mai mici, generaţiile cărora mă adresez să înveţe împreună cu mine. Eu, ca artist, mă regăsesc în minimalismul lui Brâncuşi şi mă fascinează felul lui de a se debarasa de toate detaliile inutile atunci când îşi conturează viziunile. Simplitatea acestui om complex pe mine mă inspiră şi cred că ar putea să inspire mulţi, mulţi tineri care îşi doresc să găsească esenţa în artă. (...) Arta este pentru oricine pentru că nu contează bagajul de cunoştinţe şi nu contează nivelul de cultură pe care îl ai. Atâta timp cât poţi să simţi, atâta timp poţi aprecia arta sub toate formele ei”, a mai spus Irina Rimes.

Cântăreaţa i-a îndemnat pe tineri să caute lucrările sculptorului în ţară şi în lume.

După cuvântul cântăreţei, au mai vorbit Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, şi premierul Ludovic Orban.

Şeful Guvernului a răspuns presei şi în legătură cu alegerea Irinei Rimes în calitate de ambasador al evenimentului.

„Eu cred că este bine că un ministru al culturii şi-a adus aminte că 19 februarie este o dată extrem de importantă pentru cultura românească şi că a marcat această zi cu un eveniment, din punctul meu de vedere, extrem de interesant şi iată că prin faptul că a ales o promovare prin intermediul unei persoane care practic nu se încadra în stilul clasic a reuşit să creeze o întreagă dezbatere şi sunt convins că foarte mulţi tineri sunt prezenţi astăzi aici tocmai din cauza acestei decizii, sunt convins că foarte mulţi tineri au urmărit dezbaterile pro şi contra tocmai datorită acestei alegeri”, a comentat Ludovic Orban alegerea Irinei Rimes în calitate de promotor al evenimentului.

