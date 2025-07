Cea mai scurtă zi din istoria Pământului ar putea fi la doar câteva săptămâni distanță. Misterul accelerării rotației Pământului

Oamenii de știință trag semnalul de alarmă, deoarece rotația Pământului se accelerează în mod neașteptat, ceea ce ar putea duce la cea mai scurtă zi din istoria înregistrată.

Potrivit lui Graham Jones, astrofizician la Universitatea din Londra, rotația Pământului s-ar putea accelera în mod vizibil în una dintre cele trei date din această vară: 9 iulie, 22 iulie sau 5 august.

În aceste zile, se prevede că ziua planetei se va scurta cu 1.30, 1.38 sau 1.51 milisecunde. Deși schimbarea poate părea nesemnificativă, ea are potențialul de a perturba diverse tehnologii și sisteme care se bazează pe măsurători precise ale timpului.

Din 2020, Pământul se rotește puțin mai repede decât se aștepta, dar cauza acestei schimbări rămâne inexplicabilă.

Această accelerare recentă contrastează puternic cu tendința de lungă durată de încetinire treptată a Pământului, determinată de atracția gravitațională a Lunii, potrivit Daily Galaxy.

Acest efect a prelungit zilele Pământului de-a lungul a milioane de ani, contribuind la formarea ciclului actual de 24 de ore.

Deocamdată, oamenii de știință sunt nedumeriți de accelerarea neașteptată a rotației Pământului. Leonid Zotov, om de știință la Universitatea de Stat din Moscova, a explicat: „Nimeni nu se aștepta la asta, cauza acestei accelerări nu este explicată”.

În ciuda eforturilor de a identifica o cauză clară, cercetătorii încă lucrează pentru a înțelege ce se află în spatele acestei schimbări. Ei explorează diversi factori naturali care ar putea influența rotația Pământului, inclusiv miezul topit al planetei, curenții oceanici și condițiile atmosferice.

Miezul Pământului, format din metal topit care se învârte, joacă un rol crucial în rotația sa. Deplasarea acestei mase lichide poate afecta echilibrul și forma generală a planetei.

Similar modului în care un patinator artistic se învârte mai repede trăgând brațele spre corp, schimbările în distribuția masei în interiorul Pământului ar putea modifica viteza de rotație a acestuia.

De asemenea, forțe precum curenții oceanici și vânturile de la altitudine mare, cunoscute sub numele de jet stream, deplasează cantități mari de masă în jurul planetei, provocând schimbări mici, dar semnificative în rotația Pământului.

Din 2020, Pământul a stabilit noi recorduri pentru cele mai scurte zile.

Pe 19 iulie 2020, Pământul a înregistrat o zi cu 1.47 milisecunde mai scurtă decât de obicei, iar în anii următori s-au stabilit recorduri similare.

Cea mai rapidă zi înregistrată până acum a avut loc pe 5 iulie 2024, când rotația Pământului a fost cu 1.66 milisecunde mai rapidă decât ciclul standard de 24 de ore.

Cercetătorii urmăresc cu atenție aceste schimbări folosind ceasuri atomice, care măsoară „lungimea zilei” (LOD) cu o precizie remarcabilă.

Deși aceste milisecunde pot părea neglijabile, ele sunt departe de a fi nesemnificative. Sistemele noastre globale, precum GPS, rețelele de comunicații și piețele financiare, se bazează pe sincronizarea precisă a timpului.

Chiar și cea mai mică variație a rotației Pământului poate duce la defecțiuni în aceste sisteme, afectând totul, de la navigația prin satelit până la funcționarea aplicațiilor mobile.

În prezent, lumea utilizează Timpul Universal Coordonat (UTC) pentru a standardiza măsurarea timpului. Când rotația Pământului încetinește sau accelerează, sunt necesare ajustări ocazionale, cum ar fi adăugarea sau scăderea unei secunde intercalare.

Secunda intercalară negativă ar fi însă o schimbare fără precedent. Dacă rotația Pământului continuă să accelereze, oamenii de știință ar putea fi nevoiți să elimine o secundă din sistem, marcând prima dată în istorie când se face o astfel de ajustare.

Deocamdată, accentul rămâne pe înțelegerea cauzei exacte a accelerării rotației. Oamenii de știință examinează datele de la Observatorul Naval al SUA și de la serviciile internaționale de rotație a Pământului pentru a urmări aceste mici fluctuații.

Pe măsură ce cercetările continuă, experții speră să descopere dacă aceasta este o anomalie temporară sau dacă rotația Pământului va continua să se accelereze în următorii ani.

Today, we have 0.00000005 seconds more in our day than yesterday 😅

The Earth’s rotation is ever slowing due to the friction of tides with the Moon pic.twitter.com/wszjVNZ824

— Latest in space (@latestinspace) June 15, 2025