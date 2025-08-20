Cetățeanul turc care a tras cu pistolul în Centrul Vechi din capitală a fost reținut

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis miercuri că cetățeanul turc care a deschis focul în Centrul Vechi al Capitalei a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre incident sau despre posibilele motive ale atacului, precizând că informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează.

Miercuri dimineață, acesta a deschis focul de șase ori în direcția unei terase, fără a răni pe cineva, dar stârnind panică printre clienți și trecători.