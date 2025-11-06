„E jenant să ai un iubit în 2025?” Cum au transformat rețelele sociale relațiile în subiect de rușine

Pe internet, a vorbi despre „iubitul meu” a devenit aproape un act jenant. Dintr-un motiv greu de explicat, femeile care altădată erau încurajate să-și etaleze relațiile acum preferă discreția, ba chiar ironizează ideea de a fi într-o relație. Ce s-a schimbat în cultura digitală și de ce „fata cu iubit” a devenit un personaj desuet?

În ultimii ani, pe rețelele sociale s-a produs o schimbare subtilă, dar puternică: a fi într-o relație nu mai este un motiv de mândrie, ci uneori de jenă. Dacă în trecut femeile își construiau identitatea online în jurul partenerului — postând poze, declarații și momente de cuplu — acum, tot mai multe preferă semne discrete: o mână pe volan, o fotografie din spate sau chiar fețe blurate în poze de nuntă, scrie VOGUE.

Fenomenul nu e doar o chestiune estetică, ci una culturală. După decenii în care femeile au fost validate prin relațiile lor, generațiile tinere par să respingă ideea că iubirea heterosexuală ar fi o realizare personală.

„Vor recompensa unei relații, dar conștientizează cât de banală este acum”, explică scriitoarea și activista Zoé Samudzi. Într-o lume tot mai critică față de normele tradiționale, a fi „fata cu iubit” a devenit aproape… necool.

La mijloc e și o doză de superstiție. Multe femei spun că nu postează imagini cu partenerul de teama „deochiului” sau din experiența neplăcută de a vedea cum o relație se termină, iar pozele rămân ca niște relicve digitale.

„Am fost 12 ani într-o relație și nu l-am postat niciodată. Ne-am despărțit, și nu cred că o să mai postez vreodată un bărbat”, spune o femeie intervievată.

În același timp, tot mai multe creatoare de conținut observă o reacție negativă din partea publicului. Stephanie Yeboah, colaboratoare British Vogue, a pierdut sute de urmăritori după ce și-a „lansat” iubitul online. Alte influencere, precum Sophie Milner, povestesc că urmăritorii le cer explicit să nu se „combine”, pentru că o relație ar face conținutul mai „plictisitor”.

Sociologic, fenomenul reflectă o schimbare de paradigmă: a fi într-o relație nu mai este văzut ca o dovadă de succes feminin. Dimpotrivă, tot mai multe femei își revendică libertatea și viața de „single” ca pe o formă de autonomie, nu de eșec.

Într-o epocă în care heterosexualitatea este analizată critic și rolurile tradiționale sunt puse sub semnul întrebării, „a avea iubit” pare să fi devenit un act politic – unul care cere echilibru între iubire, independență și imagine publică.

Nu e vorba că dragostea a devenit rușinoasă, ci că femeile refuză să fie definite prin ea. Într-o lume în care imaginea online dictează statutul social, a avea sau nu un iubit nu mai e o etichetă, ci o alegere conștientă de identitate.