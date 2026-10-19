„Era ca și cum fantoma lui Armstrong ar fi fost acolo”: un fost pilot a plătit 400.000 de dolari pentru casa copilăriei lui Neil Armstrong. Motivul din spatele gestului

Ken Schreiber avea doar nouă ani când Neil Armstrong a pășit pe Lună, în 1969. Momentul l-a marcat atât de profund, încât a urmat o carieră în aviație, devenind pilot militar, apoi pilot de linie. Acum, el a contribuit la salvarea casei copilăriei astronautului, din Wapakoneta, statul american Ohio, relatează Phys.

Schreiber a aflat în august că locuința fusese scoasă la vânzare și că nimeni nu intervenise pentru a o conserva. A decis astfel să doneze 400.000 de dolari Societății Istorice din comitatul Auglaize, care urmează să devină proprietara imobilului.

„M-am gândit pur și simplu că cineva trebuie să ia inițiativa”, a declarat Schreiber, amintindu-și sfatul tatălui său de a „lăsa o urmă în viață”.

Tranzacția este programată să fie finalizată luni, 19 octombrie.

Casa ar putea primi primii vizitatori în 2030

Societatea istorică intenționează să restaureze locuința cu două etaje astfel încât să arate ca în anii 1940, când Armstrong își construia machetele de avioane în sufragerie și le testa într-un tunel aerodinamic improvizat la subsol.

Obiectivul este ca primele tururi pentru public să fie organizate până în 2030, anul în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea astronautului, a explicat Gerald Siesel, președintele societății istorice.

Deși casa a atras de-a lungul timpului vizitatori interesați de copilăria lui Armstrong, aceasta nu a fost niciodată deschisă publicului.

Organizația a început deja cercetările privind aspectul original al locuinței și caută fonduri pentru restaurare și întreținere.

„Chiar și acum, când ni s-a oferit această oportunitate, ne-am dat seama că nu putem face totul singuri”, a declarat Siesel.

Locul în care a prins contur pasiunea pentru aviație

Familia Armstrong s-a mutat de mai multe ori în timpul copilăriei lui Neil, înainte de a se stabili în vestul statului Ohio, când acesta era adolescent.

Casa din Wapakoneta a avut un rol important în dezvoltarea pasiunii sale pentru zbor. Acolo, Armstrong a realizat experimente și a construit modele de aeronave. La 16 ani, a efectuat primul zbor solo și și-a obținut licența de pilot.

Dormitorul său este decorat în prezent cu fotografii și picturi ale aselenizării, precum și cu imagini semnate de astronauți care au vizitat proprietatea.

Exteriorul casei s-a schimbat foarte puțin, iar compartimentarea interioară este în mare parte aceeași, deși locuința a fost modernizată.

Buzz Aldrin a plâns când a intrat în dormitorul lui Armstrong

Casa a fost scoasă la vânzare în august, pentru prima dată în aproape 40 de ani.

Karen Mikesell, o fostă profesoară de istorie, a cumpărat-o în 1988 și s-a străduit să îi păstreze caracterul istoric.

De-a lungul anilor, a primit nouă astronauți, printre care și Buzz Aldrin, care a participat alături de Neil Armstrong și Michael Collins la misiunea Apollo 11 din 1969.

La câțiva ani după moartea lui Armstrong, în 2012, Aldrin a intrat în fostul dormitor al acestuia.

„Lacrimile au început pur și simplu să-i curgă pe obraji”, și-a amintit Mikesell.

Femeia, în vârstă de 82 de ani, și-a dorit ca viitorul proprietar să păstreze istoria locuinței și să inspire noile generații.

Donația unui om care l-a admirat toată viața

Ken Schreiber a petrecut 20 de ani în Forțele Aeriene americane, apoi a devenit pilot pentru American Airlines, de unde s-a pensionat.

A crescut în Dayton, la aproximativ 96 de kilometri de orașul natal al lui Armstrong, și l-a admirat întotdeauna pentru realizările, modestia și caracterul său.

Deși locuia relativ aproape, Schreiber nu vizitase niciodată Muzeul Aerului și Spațiului dedicat lui Armstrong până în vara acestui an. Cu aceeași ocazie, a vizitat și casa.

„Era aproape ca și cum fantoma lui Armstrong ar fi fost acolo. Mi-l puteam imagina alergând în sus și în jos pe scări”, a povestit fostul pilot.

Inițial, Schreiber le-a cerut unor prieteni să contribuie la achiziție, însă în cele din urmă a decis să ofere singur întreaga sumă de 400.000 de dolari.