Eveniment istoric în ornitologie: cuibărit confirmat al vânturelului mic în România după 125 de ani

Potrivit unui comunicat remis joi de Societatea Ornitologică Română, primele semne au fost observate pe 2 mai de Ciprian Fântână și József Szabó, împreună cu studentul Luca-Mátyás Szabó, în zona Histria, unde o femelă prezenta comportament teritorial.

În august, Luca-Mátyás Szabó și Ana Buzea au descoperit un cuib activ cu trei pui, confirmând succesul reproducției.

Cuibul a fost localizat sub acoperișul unei clădiri izolate, într-un habitat cu pajiști și terenuri agricole, surse importante de hrană.

Aceasta reîntoarcere a speciei subliniază potențialul zonei Dobrogea pentru stabilirea unei populații mici, cu condiția gestionării amenințărilor precum pesticidele, urbanizarea și suprapășunatul.

Ultima dovadă clară de cuibărit în România datează din 1900, la Mircea Vodă, iar observațiile recente demonstrează că natura poate surprinde chiar și după decenii.

Societatea Ornitologică Română va continua monitorizarea și încurajează raportarea promptă a observațiilor viitoare pentru protejarea acestei specii rare.