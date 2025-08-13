Excesul de timp petrecut în fața ecranelor amenință sănătatea inimii tinerilor

Un nou studiu, publicat în Journal of the American Heart Association, arată că timpul crescut petrecut de copii și tineri folosind dispozitive electronice sau vizionând televizorul este asociat cu un risc mai mare de boli cardiometabolice, cum ar fi hipertensiunea, colesterolul ridicat și rezistența la insulină, scrie EFE.

Cercetarea, realizată pe baza datelor de la peste 1.000 de participanți dintr-un studiu desfășurat în Danemarca, relevă că legătura dintre timpul petrecut în fața ecranelor și riscul cardiometabolic este mai puternică la tinerii care dorm mai puține ore, sugerând că utilizarea dispozitivelor ar putea afecta sănătatea și prin „răpirea” timpului destinat somnului.

O declarație științifică publicată în 2023 de Asociația Americană a Inimii confirma deja că riscul cardiometabolic se acumulează la vârste tot mai mici și că doar 29% dintre tinerii americani cu vârste între 2 și 19 ani aveau o sănătate cardiometabolică favorabilă. Noul studiu aprofundează riscurile asociate creșterii timpului petrecut în fața dispozitivelor electronice în scop recreativ.

Datele au fost colectate de la un grup de copii de 10 ani studiați în 2010 și de la un grup de tineri de 18 ani studiați în 2000, ambele parte a unor cohorte din mai multe studii prospective realizate în Danemarca. Analiza a vizat legătura dintre timpul petrecut în fața ecranelor și factorii de risc cardiometabolic.

Riscurile lipsei de somn

Timpul petrecut în fața ecranelor a inclus vizionarea de televiziune, filme, jocuri video sau folosirea telefoanelor, tabletelor ori calculatoarelor pentru divertisment.

Analiza a arătat că atât durata, cât și ora de culcare au influențat relația dintre timpul petrecut pe dispozitive și riscul cardiometabolic.

Astfel, dormitul mai puțin și culcatul la ore târzii au amplificat această legătură, iar copiii și adolescenții care dormeau mai puțin prezentau un risc semnificativ mai mare chiar și la aceeași cantitate de timp petrecut în fața ecranelor.

Cercetătorii susțin că lipsa somnului nu doar că poate amplifica impactul timpului petrecut în fața ecranelor, dar ar putea fi și o cale principală care leagă aceste obiceiuri de modificări metabolice timpurii. Ei recomandă discutarea obiceiurilor de utilizare a dispozitivelor în timpul consultațiilor pediatrice, alături de sfaturi privind alimentația sau activitatea fizică.

Specialiștii atrag atenția că, fiind un studiu observațional cu date colectate prospectiv, rezultatele indică doar „asocieri” și nu o relație cauză-efect. În plus, părinții au raportat timpul petrecut în fața ecranelor prin chestionare, ceea ce ar putea să nu reflecte cu acuratețe durata reală.

Cercetările viitoare ar trebui să analizeze dacă limitarea utilizării ecranelor în orele premergătoare somnului – atunci când lumina acestora poate altera ritmurile circadiene și întârzia adormirea – poate contribui la reducerea riscului cardiometabolic.