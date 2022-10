Carmen Dell'Orefice este un model, nu doar pentru femeile din industria modei, ci şi pentru femeile din întreaga lume. Fotografiată nud de către artistul Fadil Berisha pentru o revistă americană, supermodelul străluceşte.

Chiar şi la vârsta de 91 de ani, Carmen Dell'Orefice, cel mai în vârstă supermodel în viaţă din lume, continuă să împingă limitele şi prejudecăţile despre femeile în vârstă.

Vorbind despre faptul că a pozat nud, ea spune că percepţia lor fotografului contează. „Suntem amândoi acolo, începe să se creeze o sinergie, iar el o scot la iveală. Iar munca sinergică este influenţată de mentalitatea lui, iar aceasta este la înălţime, nu în şanţ. Totul este o proiecţie. Toate suntem actriţe tăcute şi despre asta este vorba când pozezi”, relatează supermodelul pentru Page Six. Luna aceasta, superbul model cu părul argintiu apare pe coperta revistei New You alături de o altă femeie puternică, Beverly Johnson, acum în vârstă de 69 de ani, care a făcut istorie în 1974, fiind primul model de culoare de pe coperta Vogue.

„Nu e imposibil să spargi barierele tradiţionale (...) Acceptă schimbarea şi iubeşte-te în fiecare zi”, spune supermodelul Carmen Dell'Orefice.

„Bărbaţii şi femeile ar trebui să aibă grijă de ei înşişi şi să se iubească pe sine. Unul dintre secretele menţinerii frumuseţii este să faci ceea ce faci pentru un copil, să îl îngrijeşti şi să îl hrăneşti cu dragoste", a spus ea. „Asta ar trebui să facem cu noi înşine: să ne îngrijim, să ne iubim şi să ne oferim acest tip de energie zilnic". Dell'Orefice a defilat pe podiumuri pentru designeri precum Thierry Mugler, Moschino, Isaac Mizrahi şi alţii, şi a apărut în campanii publicitare pentru retaileri precum Sephora, H&M şi Missoni. Nativa din New York spune că rolul de părinte şi iubirea de sine sunt cele care au ajutat-o să rămână atât de tânără. Carmen Dell'Orefice (91 de ani) apărea pe coperta Vogue la vârsta de 15 ani, în 1947. De atunci apare pe podium şi pe copertele revistelor de modă în vogă. Iar acum a pozat nud, în încercarea de a încuraja femeile să se exprime şi să se iubească, indiferent de vârstă şi fizic.

Adevărate Fashion icon. Supermodelele Carmen Dell'Orefice şi Beverly Johnson spun că femeile trebuie să trăiască viaţa „aşa cum vor ele”.

Pe coperta revistei New You, cele două pozează împreună într-un mod clasic, prietenesc, incluziv.

La aproape 50 de ani după ce a intrat în istorie, fiind primul model afro-american care a apărut pe coperta revistei Vogue, Beverly Johnson continuă să facă valuri fără efort atât în interiorul, cât şi în afara lumii modelingului, cu numeroase proiecte, afaceri şi apariţii pe coperţile revistelor.