Feli Donose se bucură de pauza de concerte cauzată de pandemie: „Banii nu aduc fericirea”

Dacă mulţi dintre artiştii din România sunt supăraţi din cuaza lipsei concertelor în această perioadă, foarte prosperă în anii precedenţi, pentru Feli Donose ultimele luni au fost cele mai frumoase.

Artista este obişnuită să vadă mereu partea bună în orice situaţie, aşa că în această perioadă fără concerte, s-a bucurat că are timp să petreacă alături de familie şi de fetiţa ei Nora.

Feli a lansat piesa „Banii n-aduc fericirea” în urmă cu o lună iar piesa se bucură deja de un mare succes şi a adunat peste 7 milioane de vizualizări pe Youtube.

Artista spune că versurile melodiei au fost inspirate de această perioadă, în care tot ce a contat a fost fericirea sufletească.

„Am profitat de faptul că nu mai avem perioada asta concerte şi am zis că ar fi cazul să încerc să mă rup de Feli artistul şi să fiu Felicia cea de acasă adică, iubita, mama, fiica şi pentru asta am scris două piese şi jumătate, din care am lansat una”, a spus artista.

„Am avut foarte multe frici, să zic aşa, în rolul pentru care-l joc pentru prima dată, ăsta de a fi mamă. Chiar vorbeam, la un moment dat, cu tour managerul trupei noastre şi îi ziceam că eu o să pierd primii ei paşi.

În perioada de izolare am prins nu ştiu, e vorba asta ‘Şi-a dat drumul la gură’ ştii? Adică a început să lege deja propoziţii“, a mărturisit Feli.

Cântăreaţa spune că „Am ajuns să îmi cunosc mai bine copilul în perioada asta, ceea ce nu am apucat până să am timpul liber, deci pentru mine izolarea a fost un ‘dar de la Dumnezeu’, cu toate minusurile cu toate supărările, cu faptul că nu mai sunt pe scenă şi într-adevăr recunosc că o parte din mine lipseşte“.