Fosta soţie a legendarului vocalist Bruce Dickinson de la ”Iron Maiden” a murit în condiţii suspecte la numai 58 de ani!

Fosta soţie a vocalistului de la ”Iron Maiden”, Bruce Dickinson, a fost găsită moartă, în condiţii suspecte, la numai 58 de ani, la reşedinţa ei din Londra. Paramedicii ambulanţei londoneze, echipaţi în combinezoane de protecţie anti-covid19, au identificat trupul neînsufleţit al lui Patrice ”Paddy” Bowden la locuinţa ei de lux, potrivit dailymail.com. Astfel, paramedicii au răspuns la un apel de urgenţă primit luni dimineaţă, dar când au ajuns la reşedinţă nu au mai putut face, din păcate, nimic în afară de a constata decesul.

”Am crezut că a fost o alertă de coronavirus... Este, cu adevărat, o ştire tragică...”, a declarat pentru ”The Sun” un vecin de-al lui Bowden, care a dorit să rămână anonim. Acesta a adăugat că a auzit rumoare în timpul dimineţii de luni, după ce fosta lui vecină celebră a sunat la apelul de urgenţă şi a comunicat faptul că ”nu se simte bine”. Deşi primul echipaj de paramedici a răspuns la apel în mai puţin de 2 minute, aceştia nu au mai putut s-o salveze pe Paddy Bowden. Deocamdată, sursele medicale n-au comentat însă în niciun fel asupra faptului dacă neaşteptatul deces a survenit din cauza coronavirusului, astfel că discutţiile orbitează, momentan, doar în jurul speculaţiilor şi suspiciunilor. În schimb, fostul ei soţ avansează altă ipoteză în acest sens. ”Este o tragedie cumplită care pare a fi cauzată de un accident tragic. Copiii noştri, Austin, Griffin şi Kia şi cu mine suntem cu toţii devastaţi... În semn de respect pentru amintirea lui Paddy nu vom mai face niciun alt comentariu în această perioadă enorm de dificilă şi de dureroasă pentru familia noastră.”, a transmis Bruce Dickinson acest sfâşâietor mesaj într-un comunicat.

Bruce & Paddy s-au separat în 2018 după 29 de ani de căsnicie, în urma unui divorţ foarte răsunător şi costisitor, de pe urma căruia frumoasa americancă a primit 101 de milioane de Euro! Dar pierderea acestei sume colosale se pare că nu l-a afectat prea tare pe Bruce Dickinson, el părăsind imediat domiciliul conjugal din Londra pentru a se refugia, la Paris, în braţele unei bloggeriţe şi instructoare de fitness pe nume Leana Dolce!

Fondată în 1975 în estul Londrei, ”Iron Maiden” a vândut mai mult de 100 de milioae de copii ale albumelor sale şi a câştigat foarte multe premii, transformând-o într-una dintre cele mai de succes trupe de heavy metal din toate timpurile. Din cauza pandemiei, rockerii old school de la ”Iron Maiden” au anunţat recent că îşi anulează turneul mondial din acest an, ”Legacy of the Beast World Tour”, care va fi reportat în 2021.