Fosta soţie a lui Charlie Sheen spune că actorul nu a plătit pensia alimentară pentru copii. Suma datorată este uriaşă

Actriţa Denise Richards spune că fostul ei soţ, actorul Charlie Sheen, îi datorează 450.000 de dolari drept pensie alimentară pentru cei doi copii pe care îi au împreună, Sam, în vârstă de 15 ani, şi Lola Rose, în vârstă de 14 ani, potrivit contactmusic.net.

Luna trecută, actriţa, care a apărut ca Bond Girl în filmul "Lumea nu e de ajuns/ The World is Not Enough" (1999), a depus la Curtea Supremă din Los Angeles o plângere, cerându-i judecătorului să îi impună fostului ei soţ să plătească pensia alimentară pentru fiicele lor, Sam şi Lola. Denise Richards l-a acuzat pe actorul american că alege să ducă "o viaţă extravantă", neglijându-şi copiii.

În documentele depuse în instanţă, actriţa l-a acuzat pe Charlie Sheen că îşi transferă banii în diferite conturi pentru a evita plata datoriilor.

"De la ordinul judecătoresc din 2016, nu a mai plătit 450.000 de dolari, în timp ce a cheltuit peste 600.000 de dolari în active pentru membri adulţi ai familiei şi a convertit mii de dolari în numerar pentru utilizare personală", a scris Denise Richards în plângere.

Charlie Sheen a numit-o pe Denise "laşă", susţinând că aceasta minte în legătură cu întreaga situaţie. "Se poartă asemenea unei laşe, iar adevărul va ieşi la iveală", a declarat actorul pentru publicaţia The Blast.

Anul trecut, Charlie Sheen a cerut ca suma de bani pentru pensia alimentară să fie micşorată, pentru că nu mai câştigă la fel de mult ca în trecut.

Potrivit unor surse, în 2016, Denise a fost de acord să i se reducă fostului soţ suma de bani pe care o are de plată pentru pensia alimentară, pentru a-l ajuta pe acesta.

Viaţa personală a actorului Charlie Sheen a fost deosebit de turbulentă, marcată de numeroase scandaluri intens mediatizate, provocate de dependenţa de alcool şi de droguri, divorţuri şi violenţă conjugală. De altfel, din cauza acestor scandaluri, Charlie Sheen a fost concediat, în 2011, din distribuţia serialului "Doi bărbaţi şi jumătate".

În vârstă de 54 de ani, Charlie Sheen a fost căsătorit de trei ori: cu Donna Peele, în perioada 1996 - 1996, cu actriţa Denise Richards, în perioada 2002 - 2006, şi cu actriţa Brooke Mueller, în perioada 2008 - 2011. Starul american are cinci copii: Cassandra Estevez, din relaţia cu iubita din liceu a actorului, Paula Profit; fiicele Sam şi Lola, cu actriţa Denise Richards; gemenii Bob şi Max, cu Brooke Mueller.

În 2010, Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor de televiziune din lume, câştigând 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din serialul de comedie "Doi bărbaţi şi jumătate/ Two and a Half Men", în care a interpretat rolul personajului Charlie Harper, un afemeiat notoriu.

În 2015, Sheen a făcut public faptul că este infectat cu HIV şi că a primit acest diagnostic în 2011.

