Fosta soţie a lui Michael Jackson, confirmă speculaţiile că starul nu este tatăl biologic al celor doi copii ai lor

Debbie Rowe, fosta soţie a lui Michael Jackson, a afirmat că starul nu este tatăl biologic al celor doi copii ai lor, că a fost folosită doar ca un "recipient" în timpul mariajului şi că nu a întreţinut niciodată relaţii sexuale cu acesta, relatează thesun.co.uk.

Debbie Rowe şi-a descris rolul din căsnicia cu Michael Jackson ca fiind similar celui unui cal de prăsilă. Aceasta a susţinut că celebrul cântăreţ o vedea ca fiind "un recipient" şi a mai spus că sperma starului nu a fost folosită în conceperea celor doi copii ai cuplului, Prince Michael Jr. şi Paris.

Speculaţiile privind faptul că Jackson nu este tatăl biologic al celor doi copii există de mult, deoarece aceştia au pielea şi părul deschise la culoare, iar ochii lor sunt albaştri.

Debbie Rowe, o fostă asistentă medicală, l-a cunoscut pe Michael Jackson pe vremea când lucra la clinica renumitului medic dermatolog Arnold Klein. Aceştia s-au căsătorit în 1996, la trei luni după ce Jackson a divorţat de Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley. Motivul care a stat în spatele căsniciei celor doi a fost dorinţa lui de a avea copii, fapt acceptat de Rowe.

În 2003, aceasta afirma, într-un documentar intitulat "Michael Jackson: The Footage You Were Never Meant To See", că nu a făcut acest gest pentru că îşi dorea să devină mamă. "Titlul de părinte este unul câştigat, iar eu nu am făcut nimic pentru a-l dobândi", a declarat aceasta, făcând astfel aluzie la faptul că Jackson s-a îngrijit de copii.

Debbie Rowe şi Michael Jackson au divorţat în 1999, după trei ani de căsnicie, iar Jackson a primit custodia unică a fiului şi fiicei sale. Motivul oficial din spatele despărţirii a fost incapacitatea lui Rowe de a se obişnui cu faima, dar gurile rele afirmă că mariajul a fost, de fapt, doar unul de decor.

Aceste declaraţii fac parte dintr-un lung şir de controverse privindu-l pe starul pop, început în timpul vieţii sale şi continuat după moartea sa, în 2009.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

În 2019 a avut premiera, la Festivalul de Film Sundance din Statele Unite ale Americii, documentarul "Leaving Neverland", în care starul este din nou acuzat de pedofilie. El a fost regizat de cineastul premiat cu BAFTA Dan Reed şi spune poveştile lui Robson şi Safechuck, din momentul în care, minori fiind, l-au cunoscut pe cântăreţ, aflat în culmea succesului său muzical, în anii ´80 şi la începutul anilor ´90, până în momentul în care traumele suferite în copilărie au început să se facă simţite în viaţa lor de adulţi.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

