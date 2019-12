FOTO. Imagini controversate. Motivul pentru care Maria, Iosif şi Pruncul au apărut în cuşti

Biserica Metodistă Unită din Claremont a ales ca anul acesta să folosească tradiţionala scenă a Naşterii Domnului pentru a aduce în discuţie problemele refugiaţilor care cer azil în Statele Unite. Fecioara Maria, Iosif, dar şi Pruncul apar izolaţi în cuşti acoperite cu sârmă ghimpată, iar bebeluşul Iisus Hristos este învelit în folie de aluminiu.

Claremont Nativity scene depicts Jesus, Mary and Joseph as refugees separated in cages https://t.co/Ev8PND1GCX