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Ghid de vacanță 2026: află tot despre costurile concediilor, drepturile turiștilor și cum pot fi evitate fraudele online

Românii care își pregătesc concediul de vară pot afla informații despre costurile vacanțelor, drepturile pasagerilor, rezervările online și cele mai frecvente riscuri întâlnite în turism, în cadrul unei dezbateri organizate joi de G4Media. Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților și ai industriei turistice.
Ghid de vacanță 2026: află tot despre costurile concediilor, drepturile turiștilor și cum pot fi evitate fraudele online
Sursa: Pixabay
Victor Dan Stephanovici
25 iun. 2026, 09:09, Social
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G4Media organizează joi, 25 iunie, de la ora 10:00, o nouă ediție G4Debate, dedicată vacanțelor din 2026. Dezbaterea va aborda teme de interes pentru turiști, de la alegerea ofertelor de călătorie până la siguranța rezervărilor și drepturile consumatorilor.

Ce subiecte vor fi discutate

Potrivit organizatorilor, discuțiile vor urmări să răspundă unor întrebări frecvente ale celor care își planifică vacanța: cum au evoluat prețurile față de anul trecut, dacă este mai avantajos sistemul early booking sau ofertele last minute, ce drepturi au pasagerii în cazul întârzierilor sau anulării zborurilor și cum pot fi evitate fraudele online.

În cadrul dezbaterii vor fi abordate și teme precum impactul inteligenței artificiale asupra turismului, modul în care turiștii își pot proteja datele personale și banii atunci când fac rezervări online, cele mai apreciate destinații din România, turismul de festival și închirierile auto.

Cine participă la dezbatere

La eveniment sunt invitați:

  • Békési Csaba Lajos – Președinte, ANPC
  • Mihai Rotariu – Manager Direcția Comunicare, Marketing și Media, DNSC
  • Marius Berca – Manager Operațional, Christian Tour
  • Mihai Bârsan – Fondator, proiectul ”Destinația Anului”
  • Andreea Somnea – Director Comercial, AVIS Romania
  • Haihui în doi / Andreia & Ionuț Chiperi – travel creators

Dezbaterea va fi moderată de jurnalista Ioana Câmpean. Evenimentul este organizat de G4Media în parteneriat cu Christian Tour, TBI Bank, Destinația Anului și Avis – rent a car și va putea fi urmărit în direct începând cu ora 10:00.

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